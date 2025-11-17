रोजाना कितने ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए? सेलेब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने फ्री में बताया

Dry fruits eating in winter: हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर और एनर्जी से भरपूर ड्राईफ्रूट्स में काफी सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं इसलिए इन्हें सुपरफूड्स कहा जाता है. ये न सिर्फ शरीर को पोषण देते हैं बल्कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, दिमाग को फ्यूल देते हैं, स्किन और हेयर को सही रखते हैं और अंदर से बॉडी को गर्म भी रखते हैं. सर्दियों में लोग ड्राई फ्रूट्स अधिक खाते हैं क्योंकि वो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर कितने ड्राई फ्रूट्स खाना सही रहका है और क्या सर्दियों में भी उन्हें भिगोकर खाना चाहिए.



इस बारे में सेलेब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने एक पॉडकास्ट में बताया था. यदि आप भी ड्राई फ्रूट्स को डाइट में शामिल करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकरी यहां जान लीजिए.

कितने ड्राई फ्रूट्स खाएं?

न्यूट्रिशनिस्ट सुमन अग्रवाल ने का कहना है. बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश या अंजीर हर एक ड्राई फ्रूट अपने अलग स्वाद के साथ रोजाना भोजन में शामिल हो सकता है लेकिन ड्राई फ्रूट्स खाने का एक ग्राउंड रूल है कि एक मुट्ठी के अंदर जितने भी नट्स आएं, हम उतना खाएंगे तो अच्छा है. चाहे आप काजू खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ या अखरोट.'

क्या सर्दियों में भी ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाना चाहिए?

न्यूट्रिशनिस्ट सुमन कहती हैं, 'भारत जो है वो बहुत गरम देश है और नट्स की तासीर भी गर्म होती है. पेट में जाकर गर्म तासीर वाले ये ड्राई फ्रूट्स को ठंडा करने के लिए अगर हम उन्हें पानी में भिगो देते हैं तो उसकी थोड़ी सी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है यानी कि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो सकते हैं.'



क्यों हर उम्र के लोगों को ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए?



BioMed Central में पब्लिश हुए एक रिव्यू के मुताबिक, ड्राई फ्रूट्स और नट्स विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, हेल्दी फैट्स आदि का अच्छा सोर्स हैं और उनका सेवन करने से कार्डियो-मेटाबॉलिक इश्यूज जैसे हृदय-विकार टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम को कम हो सकती है.

Nuffoodsspectrum.in में पब्लिश हुई रिसर्च में पाया गया था कि ड्राई फ्रूट्स का सेवन 'कॉग्निटिव डिकलाइन' यानी दिमागी सेहत में गिरावट को रोकता है.

ड्राई फ्रूट्स में मौजूद हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, आयरन बच्चों की ग्रोथ, स्किन और मसल्स डेवलप करने में मदद करते हैं इसलिए सभी को खाना चाहिए. वहीं उम्र-बढ़ने के साथ मसल मास, हड्डियों की मजबूती, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी जैसी चुनौतियां आने लगती हैं. ड्राई फ्रूट्स इस कमी को धीमा करता है इसलिए इन्हें खाना चाहिए.

