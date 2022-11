क्या फोर्क और नाइफ का सही इस्तेमाल करते हैं आप? जानें Dining Etiquette

How to eat with fork and knife: अगर आप लोगों पर अपनी बेहतरीन छाप छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपके उठने-बैठने से लेकर खाने-पीने तक का तरीका बहुत सलीके वाला होना चाहिए. वहीं, अगर आप कंपनी में फॉर्मल लंच या डिनर करते हैं या फॉर्मल तौर तरीके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आपको कई बातों पर ध्यान रखना होगा. फॉर्मल तरीके से खाने पीने में कई तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है. भारतीय संस्कृति में आमतौर पर हाथ से खाना खाया जाता है लेकिन विदेशी तरीकों में कई तरह के फोर्क, नाइफ, स्पून का इस्तेमाल किया जाता है. आइए जानते हैं इनका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें.

फॉर्मल तरीके से खाने पीने के लिए सबसे पहले आपमें कॉन्फिडेंस और खाने का आनंद लेने की जरूरत है. पहली बार आपको घबराहट हो सकती है, लेकिन एक बार आप तरीका समझ गए तो ये आपको बेहतरीन लग सकता है. कटलरी का सही उपयोग जरूरी है चूंकि, विदेशी तौर-तरीके में ज्यादा बर्तनों का इस्तेमाल होता है. तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ये जानकारी हो कि किस कटलरी का इस्तेमाल हमें कब और किस तरह करना है. फोर्क को पकड़ने के लिए हम अपने प्रमुख हाथ का इस्तेमाल करेंगे. आमतौर पर लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं तो फोर्क को सीधे हाथ से पकड़ा जाएगा.

जब आप फोर्क और नाइफ का साथ इस्तेमाल करते हैं यानी नाइफ से आपको खाने का पीस काटना है और फोर्क से खाना है तो नाइफ को सीधे हाथ से पकड़ें और उल्टे हाथ में फोर्क के इस्तेमाल से खाने के पीस को स्थिर रखें.

अब चाकू को नीचे रखें और उल्टे हाथ से फोर्क से छोटे आकार का खाने की पीस का टुकड़ा मुंह में ले जाएं. ध्यान रहें कि खाने के पीस का साइज आपके मुंह के हिसाब से हो. ये ज्यादा बड़ा न हो. वहीं, मुंह में ले जाते वक्त आपका फोर्क दांतों से टकराकर आवाज न निकाले. ध्यान रहे कि फोर्क दातों से न टकराए.

सूप के लिए बड़े अंडाकार चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है. बता दें कि सूप को थोड़ी दूरी से खाया जाता है. सूप का बाउल जहां रखा है उसे वहीं से खाएं. बाउल को हाथों से उठाएं नहीं और न ही उसे टेढ़ा करें. इस बात का भी ख्याल रहे कि सूप पीते वक्त आपके मुंह से किसी तरह की आवाज न आए. लास्ट में बचे सूप को जबरदस्ती चम्मम में लेने या बाउल से पीने की कोशिश न करें.

टेबल पर रखी कटलरी दिखावे के लिए नहीं होती बल्कि हर किसी का इस्तेमाल खाने के हिसाब से किया जाता है. लेकिन अगर आपको सबकी जानकारी नहीं है तो आप आस-पास देखकर ये समझ सकते हैं कि किस चीज के लिए क्या इस्तेमाल करना है.

कुछ चीजों को हाथों से खाया जा सकता है, जैसे चिकन चॉप्स के लिए हाथ का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, फॉर्मल खान-पान में ऐसा नहीं करना चाहिए. अच्छा है कि आप फोर्क का इस्तेमाल करें. इस दौरान फोर्क और नाइफ से इशारे न करें.

ग्लास या स्वीट डिश लेने से पहले अपने हाथ वाली कटलरी को रख दें. इन्हें उसी जगह रखें, जहां आप इसका इस्तेमाल कर रहे थे. इन्हें प्लेट में ही रखें, टेबल पर न छोड़े.