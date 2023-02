Diet Coke vs Coke Zero: दोनों हैं शुगर फ्री, फिर Diet Coke और Coke Zero में क्या है फर्क?

डाइट कोक कंपनी का पहला शुगर फ्री ड्रिंक था, जिसे 1983 में लॉन्च किया था. इसके बाद 2006 में कोका-कोला ज़ीरो लॉन्च किया गया, जो 2016 में कोका-कोला ज़ीरो शुगर में बदल दिया गया.

Diet coke and Coke Zero (Photo-coca-cola.co.uk)