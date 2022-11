Chinese Hot and Sour Soup Recipe: सर्दियों में उठाएं गरमागरम चाइनीज हॉट एंड सॉर सूप का लुत्फ, बहुत आसान है बनाने का तरीका

Winter Soup Recipe: सर्दियों के मौसम में गरमागरम सूप पीने का अलग ही मजा है. कड़ाके की ठंड में रजाई में बैठकर सूप पीने में बड़ा अच्छा लगता है. टौमेटो सूप से लेकर मशरूम सूप तक, लोग घर में कई तरह के सूप ट्राई करते हैं लेकिन अगर आप चाइनीज फूड खाने के शौकीन हैं तो चाइनीज हॉट एंड सॉर सूप ट्राई कर सकते हैं.

गरमागरम चाइनीज हॉट एंड सॉर सूप का स्वाद बेहद उम्दा लगता है. इसमें कई तरह की सब्जियां मिलाई जाती हैं. चटपटे स्वाद वाला ये सूप आपको जरूर पसंद आएगा.

Hot and Sour Soup Ingredients: सामग्री

2 चम्मच सिरका

2 चम्मच सोया सॉस

1 चम्मच चिली सॉस

1 चम्मच शेजवान सॉस

2 चुटकी काली मिर्च

स्वादानुसार नमक

3 चम्मच तेल

2 गिलास 400 ml के करीब पानी

2 छिली हुई लहसुन की कली

2 चम्मच कॉर्न फ्लोर, 2 चम्मच पानी

सब्जियों के लिए सामग्री:

2 बीन्स

2 मशरूम

2 चम्मच पत्ता गोभी

2 चम्मच घिसी हुई गाजर

1 चम्मच कटी हुई शिमला मिर्च

1 चम्मच घिसी हुई अदरक

1 बरीक कटी हरी मिर्च

आधा इंच बारीक कटा अदरक

2 बारीक कटी लहसुन की कली

2 चम्मच कटी हुई हरी प्याज

How to make Hot and Sour Soup: हॉट एंड सोर सूप बनाने की विधि:

सबसे पहले एक बाउल में 2 चम्मच सिरका डाल दें. इससे सूप में खट्टापन आएगा. ऊपर से 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच शेजवान सॉस डाल देंगे. इनसे सूप में खट्टा और तीखा स्वाद आएगा. इन तीनों को मिक्स करने के बाद चुटकीभर अजीनोमोटो डाल देंगे. अच्छे से मिक्स करने के बाद अब स्वादानुसार नमक, 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिलाकर इस मिश्रण को साइड में रख दें. अब हम सूप के लिए सब्जियों को काटना शुरू करेंगे.

अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म करेंगे, फिर ऊपर से अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डालकर चला देंगे. इसके बाद हरी प्याज डालकर चलाएंगे. फिर बारीक कटी सभी सब्जियों को पैन में डालकर भून देंगे. इस दौरान फ्मलेम को हाई रखना ताकि सूप में स्मोकी टेस्ट आए. सब्जियों को हल्का ही फ्राई करना है. इसके बाद ऊपर पैन में 400 ML पानी डाल देंगे. अब हमें इसे काफी देर तक पकाना है.

अब एक अलग पैन में 2 लहसुन की कली और 1 चम्मच तेल डालकर भूनेंगे, इसके बाद ऊपर से तैयार किया हुआ सॉस का मिश्रण डाल देंगे. अब इसको चला दें. ऐसा करने से सॉस भुन जाती है और सूप में अच्छी खुशबू और स्वाद आ जाता है. 2 मिनट बाद इसको साइड में रख दीजिए. आपका पानी उबल रहा होगा, इतने में एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्न फ्लार में 2 चम्मच पानी डालकर घोल लीजिए.

पैन में उबल रहीं सब्जियां जब पक जाएं तो उसमें सॉस वाला मिश्रण डाल देंगे. फिर कॉर्न फ्लोर भी डाल देंगे. अब इसे लगातार चलाते रहें. करीबन 5 मिनट तक गैस पर उबालें. थोड़ी देर में आपका सूप तैयार हो जाएगा. गरमागरम पिएं.