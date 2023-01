Non Veg Food Recipe: नॉनवेज में कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो बनाएं चिकन दो प्याजा, नोट करें ये आसान विधि

Chicken Do Pyaza Recipe: चिकन दो प्याजा का स्वाद बहुत बढ़िया लगता है. इसे मुर्ग दो प्याजा भी कहा जाता है. रेस्तरां और ढाबे पर अधिकतर लोग इसे ऑर्डर करना पसंद करते हैं. हालांकि, घर पर भी चिकन दो प्याजा आसानी से बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं रेसिपी.

Chicken Do Pyaza Ingredients: सामग्री:

1 किलो चिकन

2 मध्यम आकार के प्याज बारीक कटे हुए

2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट

1 छोटा चम्मच जीरा

2 टी स्पून नमक

2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

1/2 छोटा चम्मच मेथी के पत्ते

2 मध्यम आकार के टमाटर का पेस्ट

4-5 बड़े चम्मच दही

1 प्याज क्यूब में कटा हुआ

1 टमाटर क्यूब में कटा हुआ

2-3 बड़े चम्मच धनिया पत्ती

2-3 हरी मिर्च या स्वादानुसार

4-5 बड़े चम्मच तेल

How to make Chicken Do Pyaza: चिकन दो प्याजा बनाने की विधि:

चिकन 2 प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को अच्छे ले धो लें. साथ ही प्याज को बारीक-बारीट काटकर रख लें. मिक्सी में मीडियम साइज के टमाटर का मिक्सी में पेस्ट बना लें. इसके अलावा प्याज और टमाटर को बड़ा-बड़ा काटकर रख लें. सभी तैयारियां पूरी करने के बाद गैस पर कढ़ाही चढ़ाएं और 3 चमचे तेल डालकर गर्म करें.

तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा और प्याज डाल देंगे. प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें चिकन के पीस डालकर फ्राई कर लेंगे. जब चिकन का रंग सफेद हो जाए तो इसमें नमक, मिर्च, हलदी, जीरा पाउडर , धनिया पाउडर, अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर मिक्स कर देंगे. ऊपर से आधा कटोरी पानी डाल दें ताकि मसाले जले ना.

4-5 मिनट मसालों को चिकन के साथ भूनें फिर इसमे टमाटर का पेस्ट डालकर चला दें. अब 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें दही डाल दें. जब तक दही सूख ना जाए और ऑयल ऊपन नजर आने लगे तब तक इसे पकाते रहें. इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी के साथ कटे हुए प्याज के टुकड़े डाल देंगे. इसमें से आधे प्याज के टुकड़े बचा लें.

चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें. 2 मिनट बाद 150 ml पानी डालकर ढक दें औऱ करीबन 10-15 मिनट तक पकाएं. आपका चिकन 2 प्याजा तैयार है. बचे हुए प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर के टुकड़े, डालकर मिक्स कर दें औऱ सर्व करें.