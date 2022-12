10 मिनट में यूं तैयार करें बाजार जैसी सॉफ्ट Eggless Brownie, यहां देखें आसान विधि

Chocolate Brownie Recipe: 19वीं सदी में यूनाइटेड स्टेट में एक शेफ द्वारा ब्राउनी बनाई गई. तब से दुनियाभर में इसको कई तरह से बनाकर खाया जा रहा है. डेजर्ट में ब्रउनी का लुत्फ उठाना किसे पसंद नहीं. अगर आप भी ब्राउनी के दीवाने हैं तो बाहर से ऑर्डर करने के बजाए अपनी रसोई में इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं. अगर आप या आपके घर में कोई अंडा नहीं खाता तो ऐसे में घबराएं नहीं, इस रेसिपी से बिना अंडे के एकदम सॉफ्ट ब्राउनी तैयार कर पाएंगे. आइए देखते हैं रेसिपी.



Eggless Brownie Ingredients: सामग्री

1 कप मैदा

1 टी स्पून बेकिंग पाउडर

आधा टी स्पून बेकिंग सोडा

100 ग्राम मक्खन

1 कटोरी चीनी

1 कटोरी कंडेंस्ड मिल्क

150 ग्राम चॉकलेट

1/4 कप छाछ

How to make Eggless Brownie at home: ऐगलेस ब्राउनी बनान की विधि:

ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में सूखी सामग्री डाल देंगे. जैसे 1 कप मैदा, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, आधा टी स्पून बेकिंग सोडा. इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके साइड मे रख देंगे.

दूसरे बाउल में मक्खन डालेंगे. याद रहे आपको फ्रिज का जमा हुआ मक्खन नहीं लेना है. मक्खन को पहले रूम टेंपरेचर पर सेट कर लें. फिर इसे एक बाउल में डालकर चलाएं ऊपर से चीनी मिला दें और मिक्स होने तक अच्छे से फेंटते रहें.

जब चीनी और मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें 1 कटोरी कंडेस्ट मिल्क मिलाकर अच्छे से ब्लैंड कर दें. इसके बाद इस मिश्रण में मट्ठा यानी कि छाछ मिला दें. इसके बाद 150 ग्राम चॉकलेट को पिघलाकर इस मिश्रण में मिक्स कर देंगे.

चॉकलेट मेल्ट होने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि इसमें एक भी गांठ ना पड़ें. अब हमने जो बटर का मिश्रण तैयार किया है उसकी तीन चम्मच फेंटी हुई चॉकलेट को बाउल में डालकर चला देंगे. जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो चॉकलेट के इस पूरे मिश्रण को बटर के बैटर में मिला दें.

अब चॉकलेट और बटर को आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें एक भी गांठ ना पड़े. आप इसमें वनीला का फ्लेवर भी डाल सकते हैं. इसके बाद हमने मैदा और बेकिंग पाउडर का जो सूखा बैटर तैयार किया था उसे चॉकलेट के बैटर में डाल देंगे. और लगातार फेटेंगे. अब हम ब्राउनी को बेक करेंगे. ओवन के बर्तन में बैटर को डालकर फैला लें. इसके बाद ऊपर से अखरोट को छोट-छोटा काटकर गार्निश कर दें और ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेट पर बेक करें, फिर प्लेट में निकालकर सर्व करें.

Note: चॉकलेट मेल्ट करने के लिए आप 30 सेकेंड उसे माइक्रोवेव में रख सकते हैं.