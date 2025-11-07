Pawan singh favorite food: भोजपुरी स्टार पवन सिंह को खाने में पसंद है ये देसी चीज...बोले, कितनी भी बार खा सकता हूं

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार कई भोजपुरी स्टार्स चुनाव लड़ रहे हैं. इस बार भले ही एक भोजपुरी स्टार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत नहीं आजमा रहा हो लेकिन उनका नाम काफी चर्चा में चल रहा है. उन स्टार का नाम है पवन सिंह. उन्हें कई चुनावी रैलीयों में भी देखा गया. इस दौरान पवन सिंह के कई इंटरव्यूज और रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. हाल ही में पवन सिंह का एक रील सामने आई है जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट फूड के बारे में बताया है. उन्होंने वीडियो में बताया है कि अगर वो दिन में 4 बार भी खा रहे हैं तो वो फूड थोड़ा सा तो चाहिए ही. तो आइए जानते हैं, पवन सिंह को खाने में ऐसा क्या पसंद है.

पवन सिंह का पसंदीदा फूड क्या है?

पवन सिंह वीडियो में बता रहे हैं, 'जो एक सिंगर और एक्टर को नहीं खाना चाहिए, मैं वही खाता हूं. हम मेहनत क्यों करते हैं, जब खाने पर ही कंट्रोल करना है तो? मैं अगर 4 बार भी खाना खाता हूं तो मुझे इतना ही हो लेकिन चावल चाहिए. अब चाहे पेट निकल जाए या कुछ हो जाए. अब पेट कैसे निकलेगा, जितना था, उतना ही रहेगा.' यानी पवन सिंह के वीडियो से पता चलता है कि उन्हें चावल खाना काफी पसंद है.

चावल शरीर के लिए क्या फायदा पहुंचाता है?

चावल दुनिया भर में सबसे अधिक खाए जाने वाले अनाजों में से एक हैं. भारत समेत दुनियाभर में चावल को अलग-अलग रूपों में खाया जाता है. इसे खाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे खाने से शरीर में तुरंत एनर्जी आती है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स होता है. राइस में विटामिन बी, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट अधिक होते हैं. सफेद चावल में सोडियम और फैट कम होते हैं.

चावल में मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाता है और कब्ज को कम करता है. राइस को मीडियम मात्रा में खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. ग्लूटेन-फ्री चावल भी ग्लूटेन सेंसिटिव लोगों के लिए सुरक्षित हैं.

