scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Best Time To Give Milk To Kids: गलत समय पर दूध पिलाना बिगाड़ सकता है बच्चे की ग्रोथ? जानें सुबह या शाम क्या है बेस्ट टाइम

Best Time To Give Milk To Kids: क्या बच्चों को दूध सुबह देना चाहिए या रात को? जानें डॉक्टरों की सलाह, सही टाइमिंग, फायदे और वो गलतियां जिन्हें हर पैरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए. समझें दूध देने का सही तरीका और बच्चों के लिए हेल्दी रूटीन कैसे बनाएं.

Advertisement
X
बच्चों को पूरे दिन केवल दूध ही ना देते रहें. (Photo: Freepik)
बच्चों को पूरे दिन केवल दूध ही ना देते रहें. (Photo: Freepik)

Best Time To Give Milk To Kids: दूध को बचपन से ही सुपरफूड माना जाता है. कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी से भरा सफेद जादू बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. ग्रोथ में भी मदद करता है. ये तो सभी को पता होता है कि दूध बच्चों की हेल्थ के लिए किसी वरदान की तरह होता है, लेकिन माता-पिता के मन में एक सवाल हमेशा घूमता है दूध सुबह देना सही है या रात को? अगर आप भी उन्हीं में से हैं और सुबह या शाम में बच्चों को दूध देने से पहले सोचते हैं कि क्या वो इस समय उन्हें दूध पिलाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है. आज हम इस खबर में आपको बताएंगे कि आखिर बच्चों को दूध देने का बेस्ट टाइम क्या है सुबह या शाम? चलिए जानते हैं. 

सुबह या शाम कब देना चाहिए बच्चे को दूध?
डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली फर्क दूध देने के समय से नहीं पड़ता. फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उसे कब और कैसे पिला रहे हैं. मतलब, दूध से फायदा तभी मिलेगा जब बच्चा उसे आराम से पिए, पेट भरा हुआ न हो और उसकी रोजाना के रूटीन के हिसाब से दिया जाए.

दूध कब देना है… इससे ज्यादा जरूरी है कैसे देना है
पेडियाट्रिक एक्सपर्ट्स के अनुसार, दूध बच्चों के शरीर के लिए अच्छा है, खासकर उन बच्चों के लिए जो खाना कम खाते हैं. लेकिन दूध को पूरे दिन थोड़ा–थोड़ा पीते रहना सही नहीं है. इससे बच्चे की भूख मर सकती है, दांत खराब हो सकते हैं और जरूरत से ज्यादा कैलोरी मिल सकती है.

उनके अनुसार बच्चों को दूध देने का सबसे अच्छा तरीका खाने के साथ या किसी फिक्स्ड स्नैक टाइम पर देना है. मील्स के बीच में बच्चों को सिर्फ पानी दें.

सम्बंधित ख़बरें

Natural Remedy to Lower Bad Cholesterol
Cholesterol का देसी रामबाण उपाय है ये कश्मीरी सब्जी, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया  
Sunlight For Vitamin D (Photo: Pixabay)
विटामिन डी की कमी करनी है दूर? तो इस टाइम पर जरूर लें धूप 
Miss International 2025 winner
कोलंबिया की कैटालिना बनीं मिस इंटरनेशनल 2025, भारत की रूश सिंधू ने भी रचा इतिहास 
Longevity health tips
लंबी उम्र के लिए करें ये आसान काम, 25 साल के अनुभव वाले डॉक्टर ने दी सलाह 
सर्दियों में रोजाना खजूर खाने से होने वाले फायदे (Pixabay & Instagram@/Acharya Balkrishna)
सर्दियों के लिए बेस्ट है यह ड्राई फ्रूट! आचार्य बालकृष्ण ने बताए इसके फायदे 
Advertisement

सुबह दूध देने के फायदे?
सुबह दूध देने से बच्चों को दिन की शुरुआत करने के लिए अच्छी एनर्जी मिलती है. दूध में मौजूद प्रोटीन उन्हें फोकस करने में मदद करता है और जल्दी भूख लगने से रोकता हैं. अगर आपका बच्चा दूध पीकर खाना छोड़ देता है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि पहले थोड़ा नाश्ता खिलाएं और फिर दूध दें. इससे बच्चा सिर्फ दूध पीकर पेट नहीं भरेगा और ठोस खाना भी खाएगा.

रात में दूध से क्या फायदे मिलते हैं?
कई घरों में रात को गर्म दूध देना एक आदत होता है. दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का तत्व होता है, जो रिलैक्स करने में मदद करता है. हालांकि इसे लेकर ज्यादा वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं, लेकिन बच्चों को इससे आराम जरूर मिलता है. लेकिन ध्यान रखें बड़े टॉडलर्स को बोतल में दूध देकर सुलाना दांतों के लिए खराब हो सकता है. बेहतर है कि दूध कप में दें और इस बात पर भी ध्यान दें कि दूध उनका पूरा डिनर रिप्लेस न करे.

बिल्कुल ना करें ये गलतियां 
1. बच्चों को पूरे दिन ना पीने दें दूध.
2. बहुत ज्यादा दूध से भूख कम हो जाती है और आयरन की कमी हो सकती है.
3. दांतों पर दूध का लगातार असर कैविटी बढ़ाता है.
4. दूध सिर्फ तय टाइम पर दें, बाकी समय पानी दें.

सुबह दूध दें या रात को ये आपकी मार्जी और बच्चे की आदत पर निर्भर करता है. ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप उसे कितना दूध दे रहे हैं और टाइमिंग फिक्स है या नहीं. दूध को खाने का ऑप्शन बिल्कुल ना बनने दें. फिक्स्ड रूटीन रखें और बच्चे को बैलेंस्ड डाइट लेने की आदत डालें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement