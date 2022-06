kala Khatta Recipe: घर में ही लें ठंडे-ठंडे बर्फ के गोले की चुसकी, यहां देखें रेसिपी

Kala khatta Recipe: गर्मियों के दिनों में ठंडा-ठंडा बर्फ का गोला खाने का खूब मन करता है. बचपन में घंटी की आवाज सुनते ही काला खट्टा बेचने वाले के पास बच्चों की लाइन लग जाती है, सभी अपना मन पसंद फ्लेवर बनाकर चुसकियां लेते थे. आज भी तपती धूप में अगर बर्फ के गोली की स्टॉल दिख जाए तो खाने का बेहद मन करता है. घर में ही काला खट्टा बनाकर बचपने को दिनों को आप दोबारा जी सकते हैं. नीचे दी गई रेसिपी से अपना फेवरेट बर्फ का गोला बनाकर तैयार करें.

Kala Khatta Ingredients: सामग्री

बर्फ के टुकड़े

मनचाहे फ्लेवर के स्क्वॉश( Mango, orange Lichi Squash).

कद्दूकस

काला नमक

How To Make Kala khatta at Home: घर पर बर्फ का गोला कैसे बनाएं: