OMG! बिल्कुल सेम टू सेम... अंबानी लेडीज ने क्यों पहने एक जैसे कपड़े, PHOTOS

Ambani Fashion Goals: अंबानी परिवार हाल ही में मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 सेरेमनी में शामिल हुआ. ये सेरेमनी दिव्यज फाउंडेशन और अमृता फडणवीस द्वारा होस्ट की गई थी. इस फंक्शन में परिवार की तीनों महिलाओं नीता अंबानी, श्लोका और राधिका मर्चेंट का सिंपल और एलिंगेंट लुक नजर आया.

इस मौके के लिए तीनों अंबानी लेडीज ने आइवरी रंग के ट्रेडिशनल कपड़े चुने थे. इस इवेंट में नीता अंबानी अपने पति मुकेश अंबानी, श्लोका अपने पति आकाश और राधिका अनंत अंबानी के साथ पहुंचीं थीं. अंबानी परिवार की सभी लेडीज इवेंट में अलग-अलग आईं लेकिन उन सभी ने एक-जैसे कपड़े पहने हुए थे. इसके बाद उनका लुक जल्द ही सोशल मीडिया पर छा गया.

छह गज की आइवरी साड़ी में छाईं नीता अंबानी

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने पति मुकेश अंबानी के साथ इस इवेंट में हिस्सा लिया. उन्होंने इस खास मौके के लिए आइवरी साड़ी पहनी थी. छह गज की इस खूबसूरत साड़ी पर बारीक एप्लिक वर्क और चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की गई थी. स्कैलप्ड बॉर्डर और भारी एम्ब्रॉयडरी वाला पल्लू इसे और भी खूबसूरत बना रहा था. इस पल्लू को उन्होंने फ्लोर तक लटकाया हुआ था.

श्लोका ने भी मैच किया आउटफिट

इस हाई-प्रोफाइल फंक्शन में श्लोका ने अपनी सास नीता अंबानी से मैच करती हुई आइवरी साड़ी पहनी थी. उनकी आइवरी ऑर्गेंजा साड़ी पर बारीक सीक्विन वर्क और धागे की कढ़ाई थी. उनके मैचिंग ब्लाउज पर भी बारीक कढ़ाई थी. उन्होंने साड़ी के साथ मैच करता हुआ डायमंड नेकलेस पहना था जो उनके लुक को हाईलाइट कर रहा था. श्लोका ने साथ में मैचिंग कड़े, अंगूठियां, कानों में ईयररिंग्स पहने हुए थे. उन्होंने बालों को लाइट कर्ल्स देकर खुला छोड़ा था.

राधिका ने भी पहनी सेम यू सेम ड्रेस

इस इवेंट में अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका अंबानी ने भी शानदार एंट्री की और उन्होंने भी अपनी सास और जेठानी के नक्शेकदम चलते हुए आइवरी लहंगा सेट पहना जो बिलकुल नीता और श्लोका की साड़ी के साथ मैच कर रहा था. इस लहंगा सेट में एम्ब्रॉयडरी वाला बैकलेस ब्लाउज, फ्लेयर्ड स्कर्ट और गोल्ड एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा था.

उन्होंने इस आउटफिट को गुलाबी-बैंगनी शेड के मिड लेंथ नेकलेस के साथ पेयर किया था जो बेहद खूबसूरत लग रहा था. उन्होंने मैचिंग ईयरिरंग्स और हाथों में कंगन पहने हुए थे. मांग टीका और माथे पर बिंदी उनके लुक को और उभार रही थी. राधिका ने बालों को सेंटर-पार्टेड बन में बांधा हुआ था. ग्लोइंग मेकअप, ग्लॉसी पिंक लिप्स और मिनिमल आई मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को ग्लैमर के साथ कंप्लीट किया था.

