Tamannaah Bhatia Bold Look: ब्लैक गाउन में तमन्ना भाटिया का बोल्ड और स्टाइलिश अंदाज, लुक से नजरें हटाना मुश्किल

Tamannaah Bhatia Bold Look: तमन्ना भाटिया ने अपने लेटेस्ट लुक से फैंस को दीवाना बना दिया है. एक्ट्रेस ब्लैक कटआउट गाउन में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखीं. सिंपल मेकअप और वॉल्यूमिनस हेयरस्टाइल के साथ उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

तमन्ना भाटिया ने कटआउट ड्रेस में ग्लैमरस अदाएं बिखेरी. (Photo: Instagram/@tamannaahspeaks)
जब भी स्टाइल की बात आती है, तो तमन्ना भाटिया हमेशा सबका ध्यान खींच लेती हैं. एक्ट्रेस रेड कार्पेट से लेकर कैज़ुअल आउटिंग तक पर एक खास लुक कैरी करती हैं. तमन्ना अपने हर लुक को खास और यादगार बना देती हैं. उनका लेटेस्ट पोस्ट इस बात का सुबूत है. तमन्ना ने अपने लुक के लिए एक ब्लैक गाउन पहना है, जिसमें एक्ट्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने इस गाउन को जिस तरह से कैरी किया था वो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था. चलिए जानते हैं उनके लुक के बारे में. 

कटआउट ड्रेस में लगीं खूबसूरत
तमन्ना भाटिया ने एक इवेंट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक गाउन पहना था, जिसमें   स्टाइलिश अपीयरेंस चार-चांद लगा रहा था. इस बॉडीकॉन गाउन की फिटिंग तमन्ना के कर्व्स को खूबसूरती से उभार रही थी, वहीं इसकी स्क्वायर नेकलाइन उनके लुक को मॉडर्न और स्टाइलिश बना  रही थी. गाउन की खासियत इसकी यूनिक डिटेल्स थीं. इसकी कमर पर डायमंड शेप का कटआउट डिजाइन था, जो सबका ध्यान उनकी फिगर पर खींच रहे थे. इतना ही नहीं गाउन के लोअर पोर्शन में भी में थाई-हाई स्लिट्स, मेटल स्टड्स और लंबे फ्रिंज लगे थे, जो इसमें और स्टाइलिश टच जोड़ रहा था.

एक्सेसरी-मेकअप के साथ जोड़ा लग्जरी टच
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए तमन्ना ने ब्लैक स्टिलेट्टो पंप्स पहने थे, जिनका रेड सोल उनके पूरे आउटफिट में क्लास और लग्जरी टच जोड़ रहा था. तमन्ना ने अपने लुक को सिंपल लेकिन बहुत ही आकर्षक लग रहा था. भारी मेकअप या ज्यादा ड्रामा के बजाय उन्होंने एक एलिगेंट और सॉफ्ट स्टाइल चुना. उन्होंने लाइट मेकअप के साथ अपना नैचुरल ग्लो फ्लॉन्ट किया. तमन्ना ने लुक को ग्लैमरस बनाने के लिए स्मोकी मेकअप किया था. हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने लूज कर्ल्स करके अपने बालों को खुला छोड़ा. इसने उनके गाउन की बोल्डनेस को और भी बैलेंस किया. उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट इयररिंग्स और अंगूठियां पहनी हुई थीं. 

