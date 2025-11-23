scorecardresearch
 

Feedback

नीता अंबानी को श्लोका ने किया कॉपी? मैचिंग साड़ी में दिखीं सास-बहू, PHOTOS

श्लोका अंबानी ने कल रात पूरे परिवार के साथ मुंबई में एक इवेंट अटेंड किया जिसमें उन्होंने अपनी सास नीता अंबानी की तरह साड़ी पहनी हुई थी. इस दौरान श्लोका सिंपल लुक में भी काफी सुंदर लग रही थीं.

Advertisement
X
सास नीता अंबानी जैसी साड़ी में दिखीं बहू श्लोका (Photo: Instagram@abhujanisandeepkhosla/Screengrab@yogenshah)
सास नीता अंबानी जैसी साड़ी में दिखीं बहू श्लोका (Photo: Instagram@abhujanisandeepkhosla/Screengrab@yogenshah)

कल रात मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 का आयोजन किया गया जिसकी मेजबानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी अमृता फड़नवीस ने की थी. इस इवेंट में अंबानी परिवार ने शानदार एंट्री की. इस दौरान अंबानी लेडीज नीता अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट सभी ने एलिगेंट आइवरी ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे.  नीता ने एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी थी, जबकि श्लोका ने ऑर्गेंजा ड्रेप साड़ी पहनी थी. वहीं, राधिका ने आइवरी लहंगा पहना था. अनंत अंबानी ने भी अपने गुजरे हुए पेट हैप्पी के सम्मान में एक खास ब्रोच पहनकर सबका ध्यान खींचा. 

इस हाई-प्रोफाइल फंक्शन में अंबानी परिवार की बड़ी बहु श्लोका अंबानी ने अपनी सादगी से सबका ध्यान खींचा. श्लोका ने अपनी सास नीता अंबानी की तरह इस इवेंट के लिए आइवरी साड़ी पहनी थी. वो अपनी आकाश अंबानी के साथ इवेंट में पहुंचीं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by yogen shah (@yogenshah_s)

श्लोका ने आइवरी ऑर्गेंजा साड़ी ड्रेप की थी जिस पर बारीक सीक्विन वर्क और धागे की कढ़ाई थी. उन्होंने साड़ी पारंपरिक स्टाइल में पहनी थी जिसका पल्लू जमीन तक गिरा हुआ था. 

उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना था जिसकी आस्तीनों पर बारीक कढ़ाई थी. उन्होंने साड़ी के साथ मैच करता हुआ डायमंड नेकलेस पहना था जो उनके लुक को हाईलाइट कर रहा था. श्लोका ने साथ में मैचिंग कड़े, अंगूठियां, कानों में ईयररिंग्स पहने हुए थे. उन्होंने बालों को लाइट कर्ल्स देकर खुला छोड़ा था.

सम्बंधित ख़बरें

Dr. Kiran Sethi on skin and hair problems
क्या झड़ चुके बाल वापस आ सकते हैं, हेयरफॉल एक्सपर्ट ने दिया ये जवाब 
sex expert tanya narendra on periods
बाल नहीं धोना, अचार नहीं छूना... सेक्स एक्सपर्ट तान्या नरेंद्र ने तोड़े पीरियड्स से जुड़े मिथक 
Nita ambani looks
नीता अंबानी ने सिंदूर और साड़ी में दिखाया ठाठ, सादगी से जीत लिया दिल 
saunf water for weight loss
थुलथुला पेट हो जाएगा पतला...तेजी से कम होगा वजन, खाली पेट पिएं सौंफ का पानी 
3 foods for healthy heart
नसों और धमनी में जमी गंदगी साफ करेंगी ये 3 चीजें, डॉक्टर ने बताया 

श्लोका का मेकअप काफी लाइट था. उन्होंने ग्लॉसी पिंक कलर की लिपस्टिक और चीक्स पर ब्लश लगाया था. श्लोका ने आंखों पर आईलाइनर और मस्कारा लगाया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement