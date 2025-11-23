नीता अंबानी ने सिंदूर और साड़ी में दिखाया ठाठ, सादगी से जीत लिया दिल

Nita Ambani Looks: देश की सबसे बड़ी बिजनस फैमिली में एक अंबानी परिवार कल रात मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 सेरेमनी में शामिल हुआ. ये सेरेमनी दिव्यज फाउंडेशन और अमृता फडणवीस द्वारा होस्ट की गई थी. इस फंक्शन में परिवार की तीनों महिलाओं नीता अंबानी, श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट का सिंपल और एलिंगेंट लुक नजर आया. इस मौके के लिए तीनों अंबानी लेडीज ने पारंपरिक आइवरी रंग के कपड़े चुने थे.
आइवरी साड़ी में नीता अंबानी ने चार चांद लगा दिए
रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने अपने पति मुकेश अंबानी के साथ इस इवेंट में हिस्सा लिया. उन्होंने इस खास मौके के लिए आइवरी साड़ी पहनी थी. छह गज की इस खूबसूरत साड़ी पर बारीक एप्लिक वर्क और चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की गई थी. स्कैलप्ड बॉर्डर और भारी एम्ब्रॉयडरी वाला पल्लू इसे और भी खूबसूरत बना रहा था. इस पल्लू को उन्होंने फ्लोर तक लटकाया हुआ था.
साड़ी के साथ टीमअप की एक्सेसरीज
नीता अंबानी ने साड़ी के साथ मैच करते हुए आइवरी ब्लाउज पहना था जिस पर खूबसूरत फूलों के धागों की एम्ब्रॉयडरी और सीक्विन एम्बेलिशमेंट था. इसमें गोल नेकलाइन, हाफ-लेंथ स्लीव्स और क्रॉप्ड हेमलाइन था.
इस ड्रेस को एक्सेसरीज करने के लिए उन्होंने अपने पर्सनल कलेक्शन से शानदार ज्वेलरी चुनी जिसमें डायमंड से सजी झुमकी, मोतियों का हार और हाथ के लिए कंगन शामिल थे. उन्होंने हाथ में एक मैचिंग पोटली बैग भी कैरी किया हुआ था.
बेहद एलिगेंट था नीता अंबानी का मेकअप
नीता अंबानी ने अपने बालों में बन बनाया हुआ था जिसे उन्होंने गजरे से सजाया था. उन्होंने माथे पर लाल बिंदी, ग्लॉसी पिंक लिप शेड, डार्क आईब्रो, काजल से सजी आंखें, आईलाइनर, गालों पर ब्लश और हाईलाइटर के साथ मेकअप को कंप्लीट किया था. नीता अंबानी ने इस दौरान माथे पर सिंदूर लगाया था जो उनके पूरे लुक को सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहा था और उसे निखार रहा था.