Nita Ambani Looks: जब महंगी साड़ी में नहीं जींस-शर्ट में नजर आईं नीता अंबानी, दिल जीत लेगा क्लासिक लुक

Nita ambani on World cup: रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी केवल सफल बिजनसवुमन ही नहीं बल्कि अपने रॉयल अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. कुछ समय पहले नीता अंबानी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले को देखने के लिए और टीम इंडिया की हौसलअफजाई के लिए पहुंचीं थीं. इस दौरान वो काफी अलग और क्लासिक अंदाज में नजर आईं.

मैच से जुड़े नीता अंबानी के कई वीडियो और फोटोज वायरल सामने आए. इनमें एक वीडियो में वो स्टेडियम की गैलरी में खड़े होकर तिरंगा लहराती दिखीं. इस दौरान नीता अंबानी का काफी सिंपल अंदाज दिखा. उन्होंने इस मौके के लिए एलिगेंट लुक का चुनाव किया था.

नीता ने सदाबहार कॉम्बिनेशन मानी जाने वाली व्हाइट बटन-डाउन शर्ट और ब्लू डेनिम जींस पहनी थी. इस शर्ट में क्लासिक कॉलर वाली नेकलाइन, राउंड हेमलाइन और ऊपर की ओर मुड़ी हुई आस्तीनें थीं जो उन्हें एक कंफर्टबेल और सोफेस्टिकेटेड लुक दे रही थीं.

एसेसीरीज के तौर पर उन्होंने सोने की ब्रेसलेट वाली घड़ी, डायमंड ईयररिंग्स और डायमंड रिंग पहनी थी. उन्होंने बालों को लाइट कर्ल्स देकर खुला छोड़ा था.

उनका मेकअप भी बहुत लाइट था जिसमें आंखों पर काजल, पलकों पर मस्कारा, गालों पर रेड ब्लश और होंठों पर पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी.

#WATCH | Founder-Chairperson of Reliance Foundation, Nita M. Ambani congratulates Indian captain Harmanpreet Kaur after she guided India to the first-ever women's World Cup title.



(Source: Special Arrangement) pic.twitter.com/vdgVy7eere — ANI (@ANI) November 3, 2025

टीम इंडिया की जीत से नीता अंबानी खुशी से फूली नहीं समा रही थीं. इस मौके पर उनके साथ आकाश अंबानी भी थे. वहीं, एक और तस्वीर में नीता अंबानी कैप्टन हरमन प्रीत कौर के साथ बातचीत करती भी दिखीं.

