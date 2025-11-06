scorecardresearch
 

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स मुकाबले में भारतीय सुंदरी का जलवा, लाल जलपरी बन लूटा सबका दिल

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारतीय कंटेस्टेंट मनिका विश्वकर्मा ने लोगों का दिल जीत लिया. मनिका ने बैंकॉक में एक राउंड के दौरान रूबी-रेड गाउन में रैंप पर वॉक किया और हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा.

मिस यूनिवर्स में मनिका विश्वकर्मा का लाल जलपरी लुक (Photo: Instagram@manikavishwakarma)
मिस यूनिवर्स में मनिका विश्वकर्मा का लाल जलपरी लुक (Photo: Instagram@manikavishwakarma)

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा ने थाईलैंड के बैंकॉक में जारी मिस यूनिवर्स मुकाबले के एक इवेंट में अपना जलवा बिखेरा. मनिका ने इस साल अगस्त में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया था जिसके बाद अब वो भारत को मिस यूनिवर्स में रिप्रेजेंट कर रही हैं.

बैंकॉक में 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए दुनिया भर से 130 सुंदरियां पहुंची हैं. विवादों से घिरी प्रतियोगिता के चार नवंबर को हुए एक इवेंट के दौरान मनिका रेड मरमेड गाउन को पहनकर रैंप पर उतरीं. अपने स्टाइल और पोषाक के जरिए वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहीं. आइए जानते हैं कि उनका लुक कितना खास था जिसकी वजह से उनकी हर तरफ तारीफें हो रही हैं. 

मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स में क्या पहना
भारत की मनिका विश्वकर्मा ने इस दौरान एक इवेंट में रेड कलर का गाउन पहना था. इस रूबी रेड गाउन में डीप नेकलाइन थी जिस पर झिलमिलाते क्रिस्टल, बीड्स और मोती लगे थे जो पूरी तरह से मरमेड लुक को डिपिक्ट कर रहे थे. इस फिटेड ड्रेस को मोतियों और क्रिस्टल से खूबसूरती से सजाया गया था. इस पूरी ड्रेस पर ombre effect नजर आ रहा था जो ऊपर से डार्क और धीरे-धीरे नीचे जाकर लाइट शेड में बदल रहा था. 

A post shared by Manika Vishwakarma (@manikavishwakarma_)

ड्रामा क्रिएट करने के लिए गाउन की स्लीव्स पर क्रिस्टल की लटकन लगाई गई थी. ऑफ-शोल्डर कैप स्लीव्स और कमर के साथ एक बड़ा रेड ट्यूल ट्रेन (ड्रेस के पीछे लगा लंबा कपड़ा) था जो लुक को रॉयल और खूबसूरत लुक दे रहा था.

लुक को ड्रामा के साथ किया स्टाइल
एक्सेसरीज की बात करें तो मनिका ने इसे बिलकुल मिनिमम रखा था. उन्होंने अपने लुक को सिल्वर ईयररिंग्स और क्राउन के साथ स्टाइल किया था. उनका मेकअप भी काफी ग्लैमरस था जिसमें स्मोकी विंग्ड आईलाइनर, मस्कारा वाली पलकें, डार्क और शेप में आईब्रो, रेड चीक्स, ग्लो हाइलाइटर और रेड लिपस्टिक शामिल थी. उन्होंने अपने बालों को लाइट कर्ल्स में स्टाइल किया गया था जिसे उन्होंने खुला छोड़ा था. 

---- समाप्त ----
