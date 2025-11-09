Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी मनिका का जलवा, अनारकली सूट और चोकर में छाईं

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 मुकाबले में भारतीय सुंदरी मनिका विश्वकर्मा का जलवा जारी है. राजस्थान की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा मौजूदा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 हैं. अगस्त 2025 में मिस इंडिया का ताज पहनने के बाद वो अब थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.

विवादों से घिरी मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का समापन 21 नवंबर को 2025 को होगा, जब डेनमार्क की मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया थीलविग अपने अगली मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी. वहीं, मनिका का अब तक मिस यूनिवर्स के सभी इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन रहा है और वो लगातार अपने आकर्षक परिधानों और लुक्स के जरिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं.

मिस यूनिवर्स में मनिका का अनारकली लुक

मनिका ने बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान अनारकली कुर्ता सेट पहना था. 6 नवंबर को पोस्ट की गई तस्वीरों में मनिका भूरे रंग के अनारकली सूट में नजर आ रही हैं. इस सूट हेवी गोल्ड वर्क और सीक्विन डिटेलिंग की सजावट थी. उन्होंने इस ड्रेस के साथ कढ़ाई वाला मैचिंग दुपट्टा कैरी किया था. मनिका इस फोटो में मिस इंडोनेशिया और बाकी प्रतियोगियों के साथ पोज देती दिख रही हैं.

देसी ग्लैमर का एक मास्टरक्लास

मनिका का यह पारंपरिक परिधान काफी भारी भरकम था. उन्हें इसे भारतीय आभूषणों के साथ ग्लैमरस टच दिया था. मनिका ने गले में मोती और सोने का चोकर सेट पहना था और कानों में सोने के झुमके पहने थे. उन्होंने मैचिंग स्टेटमेंट चूड़ियों के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया था.

लुक को कैसे स्टाइल किया

उन्होंने बालों को साइड-पार्टेड हेयरस्टाइल और सॉफ्ट कर्ल्स देकर खुला छोड़ा था. मनिका मेकअप मिनिमल था. उन्होंने आंखों पर काजल, आईलाइनर, पलकों पर शिमर और चीकबोन्स पर हाईलाइटर लगाया था. मनिका ने म्यूट पीच-ब्राउन लिपस्टिक लगाई थी जो उनके मेकअप को इन्हैंस कर रही थी.

अगर आपकी शादी होने वाली है या आप किसी की शादी में शामिल हो रहे हैं तो मनिका का यह लुक संगीत या रिसेप्शन के लिए बेहतरीन हो सकता है.

क्यों विवादों में घिरा मिस यूनिवर्स 2025 मुकाबला

मिस यूनिवर्स 2025 थाईलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान मिस मेक्सिको फातिमा बॉश और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के अध्यक्ष और मिस यूनिवर्स के कार्यकारी अधिकारी नवात इत्सराग्रिसिल के बीच हुई तीखी बहस के कारण सुर्खियों में है.

