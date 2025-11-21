Miss Universe: मेक्सिको की फातिमा बॉश बनीं मिस यूनिवर्स 2025, PHOTOS

थाईलैंड में आयोजित हुई मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता में मेक्सिको की सुंदरी फातिमा बॉश 2025 की मिस यूनिवर्स बन गई हैं. उन्हें थाईलैंड में हुए आयोजन में 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग ने ताज पहनाया.

वहीं, भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से बाहर हो गईं थीं. इस प्रतियोगिता में अलग-अलग देशों के 100 से ज्यादा सुंदरियां मुकाबला कर रही थीं और सभी की नजर इस खास ताज पर थी. 2021 में हरनाज कौर संधू के जीते हुए ताज के बाद अब भारत की तलाश एक बार फिर शुरू हो गई है.

फाइनलिस्ट में चिली, कोलंबिया, क्यूबा, ​​ग्वाडेलोप, मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, वेनेजुएला, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, माल्टा और कोटे डी आइवर शामिल थे. इस साल भारत की बैडमिंटन लीजेंड साइना नेहवाल इस पेजेंट के जजों के पैनल में हैं.

