Miss Universe 2025: PAK सुंदरी ने ऐसा क्या कहा कि भड़के मुस्लिम, जिन्ना पर भी बोलीं

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का फाइनल आज खत्म हो गया. मेक्सिको की फातिमा बॉश को नई यूनिवर्स चुना गया है. लेकिन इस साल का मुकाबला काफी विवादों से भरा रहा और काफी अलग भी था. भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से रोमा रियाज इस मुकाबले में शामिल हुई थीं जिन्हें कई बार अपने ड्रेस और लुक्स की वजह से आलोचना झेलनी पड़ी.

मिस यूनिवर्स के स्विमसूट राउंड में दुपट्टा ओढ़कर पहुंचीं मिस पाकिस्तान (Photo: Instagram@romariaz_official)
Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 का कार्यक्रम आखिरकार खत्म हो गया और मेक्सिको की सुंदरी फातिमा बॉश ने ताज अपने नाम कर लिया. उन्हें 2024 की मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया केजर थेलविग ने ताज पहनाया. फिनाले में जैसे ही मेक्सिको की फातिमा बॉश का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस साल का मिस यूनिवर्स काफी ड्रैमैटिक, विवादित और कई मामलों में अनोखा भी रहा. 

स्विम सूट राउंड में दुपट्टे में दिखीं पाकिस्तानी सुंदरी

इस साल कई मुस्लिम देशों की सुंदरियां भी मिस यूनिवर्स में शामिल हुईं जिनमें पाकिस्तान, फिलीस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात शामिल था. सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान की रोमा रियाज की हुई जिन्हें उनके रंग-रूप और शारीरिक बनावट के लिए खुद अपने ही देश पाकिस्तान में खूब ट्रोल किया गया. मिस यूनिवर्स के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले स्विम सूट राउंड आयोजित किया गया था जिसमें पाकिस्तान की रोमा रियाज दुपट्टा लेकर पहुंची थीं. 

उन्होंने इस इवेंट के लिए आइवरी कलर का स्विम सूट पहना था जिसमें वो पूरी तरह कवर थीं. साथ ही उन्होंने अपनी ड्रेस के पीछे एक नेट का दुपट्टा अटैच किया हुआ था. कई लोगों ने उनके इस लुक की आलोचना की. 

एक यूजर ने उनकी फोटो पर कमेंट करते हुए कहा, 'क्या दुपट्टा भी स्विमसूट होता है.'

एक और यूजर ने लिखा, 'क्या वो शादी में शामिल हो रही हैं.'

कई लोगों ने की तारीफ

शो में पूरी तरह से कवर होकर पहुंचने के लिए कई लोगों ने रोमा की तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा, स्विमसूट के साथ दुपट्टा भी लुक को बढ़ा रहा था! कूल. 

रोमा के ईवनिंग गाउन पर भी मचा बवाल

स्विम सूट राउंड में ही नहीं बल्कि रोमा रियाज ने ईवनिंग गाउन राउंड में जो गाउन पहना था, उस पर भी उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. ईवनिंग गाउन राउंड के दौरान रोमा ने एक काले रंग का गाउन पहना था जो शोल्डर लेस था. उनके गाउन पर क्रिस्टल का एक क्रॉस बना था जो ईसाई समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा था.

रोमा ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों जिनमें हिंदू और ईसाई भी शामिल हैं, को रिप्रेजेंट करते हुए स्टेज पर हाथ जोड़कर नमस्ते और क्रॉस (Cross) भी प्रदर्शित किया.

पोस्ट में जिन्ना के विजन का जिक्र और अल्पसंख्यकों पर संदेश

रोमा ने खुद एक पोस्ट में काले रंग का गाउन पहनने के पीछे का कारण बताते हुए लिखा, 'हमारा इतिहास कायदे-आजम मुहम्मद अली जिन्ना के विजन पर बना था, एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक ऐसे पाकिस्तान का सपना देखा था जहां हर समुदाय मुस्लिम, हिंदू, ईसाई और सिख इज्जत और सुरक्षा के साथ रह सकें, इबादत कर सकें और आगे बढ़ सकें. एक ऐसा देश जहां अपनापन शर्तों पर न हो और पहचान कोई खतरा न हो.'

शुरू से ही डाइवर्सिटी कोई बाद की सोच नहीं थी. यह हमारी नींव थी. जिन्ना जो एक शिया मुस्लिम परिवार से थे, सुन्नी साथियों, हिंदू नेताओं और ईसाई कैबिनेट सदस्यों से घिरे हुए थे. हमारे झंडे को एक सफेद पट्टी के साथ डिजाइन किया गया था. यह सजावट के तौर पर नहीं बल्कि एक वादे के तौर पर था कि यह जमीन अपनी माइनॉरिटीज की रक्षा और सम्मान करेगी.

रोमा ने लिखा, 'पाकिस्तान 60 के दशक से साउथ एशिया में एक कल्चरल पायनियर रहा है जिसने म्यूजिक, सिनेमा, आर्ट, लिटरेचर और स्पोर्ट को नया रूप दिया है. हिंदू और मुस्लिम पाकिस्तानियों ने हमें हमारे कुछ सबसे महान कवि और फिलॉसफर दिए. ईसाई पाकिस्तानी उन फिल्मी गानों के पीछे की आवाज बन गए जिन्हें हर घर में जुबानी याद किया जाता है, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे लिए मुकाबला किया और हमारी सेना में बहादुरी से सेवा की. माइनॉरिटी कम्युनिटी के अनगिनत पाकिस्तानियों ने यूनिफॉर्म पहनी है, झंडा उठाया है और इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी है.'

'यह गाउन उन लोगों को समर्पित है जिन्हें हमेशा कमतर बताया गया. एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन महिला के तौर पर यह मेरे लिए बहुत ही निजी उपलब्धि है कि मैं एक ग्लोबल स्टेज पर खड़ी हूं और आखिरकार पाकिस्तान के उस हिस्से को सम्मान दे पा रही हूं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यह गाउन सिर्फ एक लुक नहीं है, यह एक लव लेटर है.'

ड्रेस पर बुरी तरह ट्रोल हुईं रोमा रियाज

इस ड्रेस को रोमा ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों को समर्पित किया लेकिन कई लोगों को यह बिलकुल पसंद नहीं आई क्योंकि ​रोमा के गाउन के फ्रंट पर क्रिश्चियन समुदाय के क्रॉस सिंबल की झलक देखने को मिल रही है. इस पर लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि वो वहां पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने गई थीं ना कि सिर्फ ईसाई समुदाय का. उन्हें कुछ ऐसा पहनना चाहिए था जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रजेंट करता हो.

