Miss Universe 2025: सांवले रंग के लिए अपने ही देश में ट्रोल हुईं मिस पाकिस्तान, दिया करारा जवाब

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता शुरुआती विवाद के बाद अब लगातार आगे बढ़ रही है. इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की सुंदरियां अपने-अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इसमें पाकिस्तान से रोमा रियाज भी शामिल हुई हैं जो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.

मिस यूनिवर्स पाकिस्तान रोमा रियाज (Photo: Instagram@romariyaz_official)
रोमा रियाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शहर लाहौर से हैं लेकिन उनकी परवरिश ब्रिटेन में हुई है. वो मॉडलिंग भी करती हैं. 

27 साल की रोमा ने थाईलैंड में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के मंच को दक्षिण एशिया में स्थापित कथित सौंदर्य मानकों को चुनौती देने के अवसर के रूप में लिया है जिसके लिए वो अपने ही देश पाकिस्तान में ट्रोल हो रही हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाकिस्तान के ट्रोलर्स उनके रंग, वजन, विदेश में उनके पालन-पोषण और यहां तक कि उनके धर्म को लेकर कॉमेंट कर रहे हैं. कुछ ट्रोलर्स का कहना है कि वो पाकिस्तानी ब्यूटी क्वीन की पारंपरिक छवि में फिट नहीं बैठतीं हैं. इस आलोचनाओं का अब रोमा ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कहती हैं, 'लोगों के लिए यह मानना इतना ​​मुश्किल क्यों है कि ब्रिटेन में गोरे लोग होते हैं और पाकिस्तान में डार्क रंग के लोग? दोनों ही अपने-अपने तरीके से खूबसूरत हैं.'

रोमा ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा, 'मैं लगातार यह सुन रही हूं कि मैं अपने रंग की वजह से पाकिस्तानी नहीं लगती हूं. लोग लगातार मुझ पर मेरे रंग को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं. कुछ लोगों को लगता है कि मेरे रंग की वजह से मुझे इस प्रतियोगिता में नहीं होना चाहिए था जबकि यह रंग मेरे देश की मिट्टी का रंग है. मेरा रंग वही है जो हमारे देश की महिलाओं का है, जो हमारा घर बनाती हैं और अपने दिल में हमारे देश को रखती हैं.'

संयुक्त अरब अमीरात के अखबार 'खलीज टाइम्स' ने अपनी रिपोर्ट में रोमा के हवाले से लिखा, 'गोरा होना सुंदर होने के बराबर नहीं है. लोग किसी इंसान के रंग-रूप को लेकर उसके गुणों से ज्यादा चिंतित रहते हैं. मैं सौंदर्य प्रतियोगिताओं का पालन नहीं करती लेकिन मुझे पता है कि वो किसी खास तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड को नहीं देखते.' 

उन्होंने कहा,  'एक ऐसी महिला के रूप में मंच पर होना अवास्तविक एहसास है जो मेरे जैसी दिखती है. मेरी बॉडी टाइप और त्वचा के रंग की तरह. इसलिए मैं बहुत खुश हूं. मैं लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि जब वो ऑनलाइन आते हैं और मेरे शरीर के बारे में टिप्पणी करते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या अगली मिस यूनिवर्स टॉप मॉडल बनने के लिए चुनी जाएगी या वो अन्य महिलाओं को प्रेरित, उनके विकास और उन्हें सशक्त बनाने के लिए चुनी जाएगी.'

