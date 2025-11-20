Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स के स्टेज से गिरीं मिस जमैका, VIDEO देख डरे लोग!

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 के एक इवेंट के दौरान बड़ा हादसा हो गया जिसमें मिस जमैका स्टेज पर वॉक करते हुए गिर गईं. यह हादसा मिस यूनिवर्स के फाइनल से ठीक दो दिन पहले यानी 19 नवंबर को हुआ. इसके बाद उन्हें स्ट्रेचर से अस्पताल ले जाया गया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है.

चलते-चलते स्टेज से गिरीं मिस जमैका

कार्यक्रम से जुड़े इवनिंग गाउन सेगमेंट में मिस जमैका ऑरेंज रंग के बेहद खूबसूरत इवनिंग गाउन और हाई हील्स में स्टेज पर वॉक कर रही थीं. उनकी वॉक बिलकुल स्मूद थी और काफी अट्रैक्टिव भी थी. लेकिन अचानक चलते-चलते वो स्टेज के बिलकुल किनारे आ गईं और नीचे गिर गईं.

इस घटना से जुड़े सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिनमें 28 साल की गैब्रिएल को स्टेज पर चलते हुए देखा जा सकता है और वो एक स्टेप मिस कर देती हैं और स्टेज से गिर जाती हैं. कुछ वीडियो में घटना के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर पेजेंट स्टेज से ले जाते हुए देखा गया.

हादसे के बाद अस्पताल में किया गया भर्ती

मिस यूनिवर्स जमैका ऑर्गनाइजेशन के 19 नवंबर के इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक, हादसे के बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए पाओलो रंगसिट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं लेकिन उनके पूरी तरह ठीक होने के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं.

इस घटना के बाद फैंस ने उनके ठीक होने के लिए अपना सपोर्ट और दुआएं भेजीं. मिस यूनिवर्स जमैका ऑर्गनाइजेशन ने भी सपोर्टर्स को उनके प्यार और दुआओं के लिए धन्यवाद दिया और सभी से पॉजिटिव रहने और गैब्रिएल के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया.

कोई जानलेवा चोट नहीं आई

इसके बाद इंस्टाग्राम पर एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया, 'मिस यूनिवर्स जमैका 2025 थाईलैंड में इस वीकेंड होने वाले मिस यूनिवर्स फाइनल से पहले शुरुआती कॉम्पिटिशन के इवनिंग गाउन राउंड के दौरान मेन स्टेज से गिर गईं. उन्हें पाओलो रंगसिट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां मेडिकल प्रोफेशनल उनकी देखभाल कर रहे हैं और उन्होंने बताया है कि उन्हें कोई जानलेवा या गंभीर चोट नहीं आई है.'

'हालांकि उनके टेस्ट जारी रहेंगे. हम सभी से गुजारिश करते हैं कि हिम्मत रखें और उनके लिए प्रार्थना करें और जब तक उन्हें जरूरी मेडिकल केयर मिल रही है तब तक उनके लिए पॉजिटिव मैसेज भेंजे. हम सभी लोगों को उन्हें प्यार और सपोर्ट देने, साथ ही उनके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देते हैं.'

