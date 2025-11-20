Miss Universe 2025: कभी बुद्ध वाले अवतार में तो कभी रेड गाउन में दिखीं भारतीय सुंदरी, मिस यूनिवर्स में छाईं

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 के नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं मिस इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा छा गईं. यह इवेंट 19 नवंबर को हुआ जिसमें मनिका ने अपने गोल्डन नेशनल कॉस्ट्यूम से सबका ध्यान खींचा. मनिका मिस यूनिवर्स 2025 नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में बिलकुल अनोखी गोल्डन पोशाक में स्टेज पर आईं जो भारतीय संस्कृति और हाई ग्लैमर का एक शानदार मेल था. मिस यूनिवर्स का फाइनल 21 नवंबर 2025 को है.

नेशनल कॉस्ट्यूम शो में मनिका ने चौंकाया

मनिका का शाही और थिएट्रिकल लुक सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था. उनके आउटफिट ने बौद्ध परंपरा के एक बहुत जरूरी आध्यात्मिक पल को श्रद्धांजलि दी. उनके परिधान में बुद्ध को ज्ञान मिलने की घटना की छाप थी. होस्ट ने मनिका के स्टेज पर आते ही घोषणा की, 'यह लुक उस पवित्र पल का सम्मान करता है जब बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था. एक गहरी आध्यात्मिक घटना का सम्मान करते हुए मैं भारत को पेश करती हूं.'

बेहद भव्य था मनिका का कॉस्ट्यूम

मनिका का यह गोल्डन आउटफिट धन, दिव्यता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक था. इस ड्रेस के ऊपरी हिस्से में फिटेड टॉप, फुल फ्लोर-लेंथ स्कर्ट और बड़ी स्लीव्स थीं. गाउन पर बारीक कढ़ाई और हाथ का काम था. गाउन का कपड़ा रोशनी बिखेरा रहा था जिससे ड्रेस की भव्यता और बढ़ गई थी. मनिका का हेडपीस एक बड़ा टियर वाले क्राउन और बारीक पैटर्न से सजा हुआ था जो उनके दिव्य और शाही वाइब को और बढ़ा रहा था.

मनिका ने मैचिंग गोल्ड नेकपीस और ईयररिंग्स के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया जिसमें पारंपरिक भारतीय डिजाइन झलक रही थी. इस शानदार कॉस्ट्यूम ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को पेजेंट ग्लैमर के साथ मिला दिया जिससे मनिका मिस यूनिवर्स नेशनल कॉस्ट्यूम शो में सबसे अलग दिखीं.

मनिका के लुक की हर एक डिटेल

मनिका ने 19 नवंबर को इंस्टाग्राम पर अपने लुक की जानकारी भी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, 'भारत में बौद्ध धर्म की पवित्र शुरुआत से प्रेरित होकर यह शानदार कॉस्ट्यूम उस पल को श्रद्धांजलि देता है जब राजकुमार सिद्धार्थ को बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था. एक ऐसा पल जिसने पूरी दुनिया में ज्ञान और शांति फैलाई थी.'

'यह ड्रेस शाही सोने और केसरिया रंग में बनाई गई है जो दिव्यता, पवित्रता और ज्ञान की हमेशा रहने वाली रोशनी का प्रतीक है. ड्रेस का स्ट्रक्चर पुराने मंदिर आर्किटेक्चर से लिया गया है जो भारत के सांची और बोधगया के बौद्ध मठों की शोभा बढ़ाने वाले सुनहरे शिखरों और स्तूपों जैसा दिखता है. बारीक सोने का काम बोधि वृक्ष के पत्तों के पैटर्न जैसा है जिसके नीचे बुद्ध ने निर्वाण का रास्ता खोजा था.'

पोषाक से पेश की संस्कृति की झलक

उनके पोस्ट में आगे लिखा था, कॉस्ट्यूम के बीच में धर्म चक्र यानी सत्य का पहिया चमकता है. यह एक रोशन सुनहरा सिंबल है जो जीवन के चक्र, नैतिक नियम और अष्टांगिक मार्ग को दिखाता है. चक्र को बीचो-बीच में बनाया गया है जो भारत से दुनिया में बौद्ध दर्शन के फैलने को रिप्रेजेंट करता है.

इस पोशाक के पीछे केसरिया रंग की एक बहती हुई ट्रेन थी जो बुद्ध के करुणा और ध्यान के संदेश को आगे बढ़ाने वाले भिक्षुओं के कपड़ों की याद दिलाती है. मंदिर के शिखरों से प्रेरित यह हेडड्रेस, सोने की महीन नक्काशी और क्रिस्टल की खूबसूरत परतों में बना है जिस पर कमल का फूल है. यह पवित्रता का प्रतीक है.

ईवनिंग में गाउन में लाल परी बनीं मनिका

वहीं, इसके बाद उन्होंने ईवनिंग गाउन राउंड में डार्क रेड गाउन पहना था जिसमें मनिका बेहद स्टनिंग दिख रहीं थीं. उन्होंने स्टनिंग डार्क रेड शेड के गाउन को पहना था जिस पर शाइनी स्टोन और क्रिस्टल का वर्क था.

गाउन की कट डिटेलिंग मनिका के कर्व्स को निखार रही थी. वहीं इस गाउन में मनिका का देसी बार्बी लुक नजर आ रहा था. उन्होंने ड्रेस के साथ मैच करता हुआ नेकपीस, मांग टीका, ईयरिरंग्स पहने थे. उन्होंने बालों को बीच में पार्टेड लुक देकर खुला छोड़ा था.

मेकअप भी था कमाल

मनिका ने गाउन को हाईलाइट करते हुए मरून रंग की ग्लॉसी लिपस्टिक, शिमरी आईशैडो, मस्कारा, आईलाइनर और काजल लगाया था. उन्होंने गालों पर ब्लश और हाईलाइटर से अपने मेकअप को कंप्लीट किया था.

कब होगा फाइनल

मनिका 21 नवंबर को 74वें मिस यूनिवर्स समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं. इस साल थाईलैंड बैंकॉक में मिस यूनिवर्स पेजेंट होस्ट कर रहा है जिसमें दुनिया भर से 130 से ज्यादा महिलाएं ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले रही हैं. मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन (MUO) के अनुसार, ब्यूटी पेजेंट का 74वां कार्यक्रम थाईलैंड में शुक्रवार सुबह 8 बजे नॉन्थाबुरी के पाक क्रेट में इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में होगा. इसका मतलब है कि आप भारत में सुबह 6:30 बजे (IST) इसका कवरेज देख सकते हैं.

