मिस यूनिवर्स का ताज जीतेंगी भारतीय सुंदरी? सफेद परी बन मचाई सनसनी, PHOTOS

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 में मनिका विश्वकर्मा का जलवा बरकरार है. वो हर एक इवेंट में अपने लुक से लोगों की तारीफें बटोर रही हैं. हाल ही में मनिका मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के रेड कार्पेट इवेंट में शामिल हुईं जिसमें वो बिलकुल किसी सफेद परी की तरह लग रही थीं.

और पढ़ें

उन्होंने अपने लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी कीं. उन्होंने इस इवेंट के लिए आइवरी ड्रेस चुनी था. इसमें प्लंजिंग वी-नेकलाइन वाला स्प्लिट मैंडरिन कॉलर, किनारों पर कट-आउट, फुल स्लीव्स, फिगर-हगिंग सिल्हूट, फर्श तक फैली हेम और पीछे की तरफ एक छोटी ट्रेन (ड्रेस के बैक में लगा कपड़ा) थी, अटैच थी.

उन्होंने इस आउटफिट को एक काले रंग के टॉप-हैंडल बैग, टेनिस ब्रेसलेट और खूबसूरत ईयररिंग्स के साथ पहना था. अपने लंबे बालों को साइड पार्टिंग और लाइट कर्ल्स करके खुला छोड़ा था.

कब है मिस यूनिवर्स का फाइनल

मिस यूनिवर्स इंडिया का इस दौरान मेकअप भी कमाल था. उन्होंने लाइट रंग के आउटफिट के साथ टीम अप करते हुए मेकअप किया था. आंखों पर डार्क आइब्रो, स्मोकी आई शैडो, पलकों पर मस्कारा, विंग्ड आईलाइनर, गाल पर रूज और पिंक कैरेमल लिप शेड लगाया था.

Advertisement

मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का फाइनल 21 नवंबर को 2025 को होगा. ये प्रतियोगिता थाईलैंड में हो रही है. शो के फाइनल में डेनमार्क की मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया 2025 की मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी. इस प्रतियोगिता में मनिका एक बेहद मजबूत प्रतिभागी बनकर उभरी हैं. वो हर राउंड में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. राजस्थान की रहने वाली मनिका अगस्त में मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थीं. उन्होंने मिस यूनिवर्स के हर एक इवेंट में अपने लुक्स और कपड़ों के साथ ही अपनी सुंदरता, शालीनता और बुद्धिमानी से लोगों की तारीफें बटोर रही हैं.

---- समाप्त ----