Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी ने पहना काला लहंगा, शाही लुक में लूटा दिल

Miss Universe 2025: मनिका विश्वकर्मा 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अपने दिलचस्प इंटरव्यू के जवाबों और भारतीय शिल्प कौशल को दर्शाने वाले खूबसूरत परिधानों से सबका दिल जीत रही हैं. मनिका की इस इवेंट से कुछ शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वो पारंपरिक भारतीय पोशाक में नजर आ रही हैं.

मनिका ने पहना शानदार लहंगा

ये तस्वीरें डिनर नाइट की है जिसमें वो अपने स्टाइल, पारंपरिक परिधान पहने जो भारतीय फैशन की समृद्धि का प्रतीक हैं, उसमें नजर आईं. मनिका विश्वकर्मा ने इस इवेंट के लिए राजदीप राणावत का डिजाइन किया गया लहंगा और चोली सेट पहना था. इस लुक में गहरे रंग का ब्रोकेड लहंगा स्कर्ट और गोल्डन-चांदी के मिरर वर्क वाली चोली शामिल थी.

दोनों ही परिधानों में भारी कारीगरी की गई थी. यह ड्रेस काले और नेवी ब्लू के गहरे रंगों में थी और मेटैलिक मिरर वर्क ने उसमें चार चांद लगा दिए थे. इस सेट के ऊपर उन्होंने एक शानदार नेवी जैकेट पहनी थी जिस पर खूबसूरत कढ़ाई की गई थी और उससमें फूलों का मिरर वर्क था.

एक्सेसरीज के साथ किया स्टाइल

हमेशा की तरह कोई भी देसी लुक एक्सेसरीज के बिना अधूरा होता है और मनिका ने इस समारोह में अपनी स्टाइलिंग के जरिए कमाल दिखाया. उन्होंने सभी पारंपरिक जरूरी चीजें पहनीं जैसे मांग टीका, झुमका, चोकर नेकलेस और चूड़ियां. ये सभी गोल्डन रंग के थे जो उनके चमकदार ब्लाउज के साथ खूब जंच रहे थे.

फैन्स ने दिया ये रिएक्शन

मनिका की इस ड्रेस और लहंगे के साथ जैकेट पहनने के उनके चुनाव की प्रशंसकों ने खूब तारीफें कीं.

एक फैन ने लिखा, 'शाही! आप वाकई एक रानी हैं'

एक अन्य यूजन ने सोशल मीडिया पर उनके रैंप वॉक की सराहना करते हुए कहा, ' आप अपने पहनावे, चाल और हर चीज में बेहद खूबसूरत हैं.'

