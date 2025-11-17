Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी के ठाठ, नीली रंग की साड़ी में दिखाया जलवा

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की मनिका विश्वकर्मा शामिल हुई हैं. वो इस मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. इस मुकाबले का फाइनल 21 नवंबर 2025 को होगा. 22 साल की मनिका अगस्त में मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थीं.

वो राजस्थान के गंगानगर की रहने वाली हैं. अब तक मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में मनिका का प्रदर्शन शानदार रहा है. वो इससे जुड़े अलग-अलग इवेंट्स में अपने लुक्स, ड्रेसेस, शालीनता, हाजिरजवाबी और सुंदरता से धूम मचा रही हैं.

हाल ही में मनिका प्रतियोगिता से जुड़े एक इवेंट में शामिल हुईं जिसके लिए उन्होंने भारतीय परिधान साड़ी को चुना था. इसमें मनिका बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

इस साड़ी में मनिका का जलवा देखते ही बन रहा था. साटन की साड़ी पर गोटापट्टी और जरदोजी की कढ़ाई थी और इसका रंग पीकॉक ब्लू था. साड़ी की कढ़ाई और बॉर्डर स्कैलप्ड कटदाना के साथ तैयार किया गया था. इसमें कई जगह मोती और स्वारोवस्की की हाथ की कढ़ाई भी की गई थी.

मनिका ने साड़ी के साथ मैचिंग नेकलेस, मांग टीका और ईयररिंग्स भी पहने थे. साथ ही उन्होंने हाथों में सिल्वर शेड की चूड़ियां पहनी थीं.

मनिका ने बालों में पोनी टेल बनाई हुई थी और मेकअप को साड़ी के साथ अच्छी तरह टीमअप किया था. उन्होंने गालों पर ब्लश, हाईलाइटर, काजल और आईलाइनर से सजी आंखें, शिमरी आईशैडो के साथ मेकअप कंप्लीट किया था. इसके अलावा माथे पर बिंदी उनके पूरे लुक को और उभार रही थी. मनिका ने इस दौरान प्रतियोगिता में शामिल कई लड़कियों के साथ खूब तस्वीरें भी खिंचवाईं.

