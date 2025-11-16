scorecardresearch
 

Feedback

Miss Universe 2025: काले लिबास में मनिका की हर अदा है कातिलाना, मिस यूनिवर्स में बिखेर रहीं अपना जादू

Miss Universe 2025: मनिका विश्वकर्मा इस साल मिस यूनिवर्स बनने की रेस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. मनिका का ब्लैक लुक इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही हैं.

Advertisement
X
मिस यूनिवर्स 2025 में 120 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया है. (Photo: Instagram@manikavishwakarma_)
मिस यूनिवर्स 2025 में 120 देशों की सुंदरियों ने हिस्सा लिया है. (Photo: Instagram@manikavishwakarma_)

Miss Universe 2025: थाइलैंड में चल रही मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता की खूब चर्चा हो रही है, इस साल मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वालीं मनिका विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. इस प्रतिस्पर्धा में तमाम विश्व सुंदरियों ने हिस्सा लिया है, इन सभी में से भारत की मनिका लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. मनिका के जवाबों और लुक्स की जमकर चर्चा हो रही है और लोग उनके हर आउटफिट को पसंद भी कर रहे हैं. गाउन से लेकर अनारकली में मनिका का लुक्स लोगों को पसंद रहा है. इस बीच मनिका का नया लुक सामने आया है, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश और सुंदर लग रही हैं. 

मनिका विश्वकर्मा ने पहना वेलवेट गाउन

मनिका विश्वकर्मा का हर ड्रेस में अच्छी लग रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ ड्रेस वियर कर रही हैं. मनिका के नए लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर का ब्लैक वेलवेट फुल-लेंथ गाउन पहना हुआ है जिसमें वो बहुत हसीन लग रही हैं. यह फिगर-हगिंग सिल्हूट उनकी बॉडी शेप को खूबसूरती से डिफाइन कर रहा है.

कट-आउट्स ने दिया बोल्ड लुक

फुल स्लीव्स के साथ शोल्डर पर हल्की पफ डिटेलिंग दी गई है जो इसे रॉयल लुक देती है. कमर के पास छोटे-छोटे कट-आउट्स हैं, जो इसे मॉडर्न और ट्रेंडी बना रहे हैं. मनिका के गाउन में नीचे की ओर फ्लोर-टचिंग हेमलाइन है, जो ड्रेस को एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PAGEANTS UNIVERSE (@pageants_universe)

सम्बंधित ख़बरें

priyanka chopra looks
प्रियंका ने सफेद लहंगे में बिखेरा शाही अंदाज, गोल्डन जूलरी से दिखाया ठाठ 
Manika vishwakarma at miss universe
मिस यूनिवर्स में भारतीय सुंदरी ने पहना काला लहंगा, शाही लुक में लूटा दिल 
Foods for strong bones
जवानी में कमजोर हो रही हड्डियों को बनाना है मजबूत, ये 5 चीजें करेंगी कमाल 
Kidney issues
रात में नींद ना आना हो सकता है किडनी की बीमारी का संकेत, ना करें अनदेखी 
Manika vishwakarma in Miss Universe
मिस यूनिवर्स में छाईं भारतीय सुंदरी मनिका, काले रंग की ड्रेस में ढाया कहर 

मेकअप और जूलरी लगीं टॉप क्लास

हाई पोनीटेल, शार्प मेकअप और मिनिमल जूलरा के साथ इस लुक को बैलेंस किया गया है.क्लासिक ब्लैक एलीगेंस और मॉडर्न ग्लैमर का यह बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने लायक है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं. इस शानदार गाउन के ऊपर उन्होंने इंडिया लिखा हुआ सैश पहन रखा है. 

Advertisement

मनिका विश्वकर्मा ने दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट पर भी रिएक्ट करते हुए दुख जाहिर किया है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. मनिका ने उस पोस्ट में लिखा, निशब्द और दिल तोड़ने वाला'. उन्होंने दिल्ली के लिए एक संदेश लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की. मनिका ने लिखा, 'निशब्द और दिल तोड़ने वाला'. उन्होंने दिल्ली के लिए एक संदेश लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की. 

 

 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    करियर राशिफल
    Advertisement