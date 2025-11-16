Miss Universe 2025: काले लिबास में मनिका की हर अदा है कातिलाना, मिस यूनिवर्स में बिखेर रहीं अपना जादू

Miss Universe 2025: थाइलैंड में चल रही मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता की खूब चर्चा हो रही है, इस साल मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने वालीं मनिका विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. इस प्रतिस्पर्धा में तमाम विश्व सुंदरियों ने हिस्सा लिया है, इन सभी में से भारत की मनिका लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. मनिका के जवाबों और लुक्स की जमकर चर्चा हो रही है और लोग उनके हर आउटफिट को पसंद भी कर रहे हैं. गाउन से लेकर अनारकली में मनिका का लुक्स लोगों को पसंद रहा है. इस बीच मनिका का नया लुक सामने आया है, जिसमें वो बेहद स्टाइलिश और सुंदर लग रही हैं.

मनिका विश्वकर्मा ने पहना वेलवेट गाउन

मनिका विश्वकर्मा का हर ड्रेस में अच्छी लग रही हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ ड्रेस वियर कर रही हैं. मनिका के नए लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक कलर का ब्लैक वेलवेट फुल-लेंथ गाउन पहना हुआ है जिसमें वो बहुत हसीन लग रही हैं. यह फिगर-हगिंग सिल्हूट उनकी बॉडी शेप को खूबसूरती से डिफाइन कर रहा है.

कट-आउट्स ने दिया बोल्ड लुक

फुल स्लीव्स के साथ शोल्डर पर हल्की पफ डिटेलिंग दी गई है जो इसे रॉयल लुक देती है. कमर के पास छोटे-छोटे कट-आउट्स हैं, जो इसे मॉडर्न और ट्रेंडी बना रहे हैं. मनिका के गाउन में नीचे की ओर फ्लोर-टचिंग हेमलाइन है, जो ड्रेस को एलिगेंट और स्टाइलिश लुक देती है.

मेकअप और जूलरी लगीं टॉप क्लास

हाई पोनीटेल, शार्प मेकअप और मिनिमल जूलरा के साथ इस लुक को बैलेंस किया गया है.क्लासिक ब्लैक एलीगेंस और मॉडर्न ग्लैमर का यह बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने लायक है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं. इस शानदार गाउन के ऊपर उन्होंने इंडिया लिखा हुआ सैश पहन रखा है.

मनिका विश्वकर्मा ने दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट पर भी रिएक्ट करते हुए दुख जाहिर किया है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की. मनिका ने उस पोस्ट में लिखा, निशब्द और दिल तोड़ने वाला'. उन्होंने दिल्ली के लिए एक संदेश लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की. मनिका ने लिखा, 'निशब्द और दिल तोड़ने वाला'. उन्होंने दिल्ली के लिए एक संदेश लिखा, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की.





