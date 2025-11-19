Miss Universe 2025 में मचा बवाल, रातों-रात जज ने छोड़ा शो, बोले- जूरी का कंटेस्टेंट से अफेयर..

Miss Universe 2025 Controversy: थाईलैंड के बैंकॉक में चल रही मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में बवाल खड़ा हो गया है. फिनाले से महज 3 दिन पहले जज ओमर हारफूश ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने मिस यूनिवर्स 2025 पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए हैं. ओमर ने शो पर आरोप लगाते हुए कहा कि टॉप 30 कंटेस्टेंट्स पहले ही चुन ली गई थीं, जबकि ऑफिशियल जजिंग अभी शुरू भी नहीं हुई थी. उनका कहना है कि सीक्रेट कमेटी ने पहले ही टॉप 30 कंटेस्टेंट्स चुन ली थी. ओमर के अचानक रिजाइन कर देने से हर कोई शॉक्ड है और वो लगातार इंस्टाग्राम पर इसे लेकर पोस्ट कर रहे हैं.

ओमर ने क्यों उठाया ये कदम

ओमर ने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए बताया कि एक सीक्रेट कमेटी या इम्प्रॉम्प्टू जूरी बनाई गई थी,जिसने कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर आए बिना ही चुन लिया था. उनके अनुसार इस अनऑफिशियल पैनल में ऐसे लोग थे जिनका कंटेस्टेंट्स से पर्सनल रिलेशन था. यहां तक कि उन्होंने एक जूरी मेंबर का एक कंटेस्टेंट के साथ अफेयर होने का भी दावा किया है.

मिस यूनिवर्स के मालिक के साथ बहस

पीपल की एक रिपोर्ट के अनुसार, ओमर ने आरोप लगाते हुए कहा, 'हम आठ जज 136 लड़कियों को नहीं, सिर्फ उन 30 लड़कियों को जज करने वाले थे जो पहले ही छांटी जा चुकी थीं. यह सही नहीं है और मैं किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता.' ओमर ने यह भी बताया कि मिस यूनिवर्स के मालिक राउल रोचा के साथ बदतमीजी भरी बातचीत के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है.

एक कंटेस्टेंट ने किया ओमर का सपोर्ट

एक मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट ने भी बिना नाम बताए पीपल को दिए इंटरव्यू में ओमर के दावे पर मुहर लगाई. उन्होंने बताया कि रिहर्सल खत्म कर जैसे ही वे सोशल मीडिया पर आईं, उन्हें पता चला कि टॉप 30 की लिस्ट पहले ही बना दी गई थी. कंटेस्टेंट ने कहा.'यह जानकर दिल टूट गया कि जजों के बिना ही पहले से चुनाव हो गया था, ओमर ने ईमानदारी के लिए आवाज उठाई, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं.'

MUO ने आरोपों को किया खारिज

ओमर हारफूश के आरोपों पर मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन (MUO) ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ओमर के सभी आरोपों को गलत बताया. MUO ने सफाई देते हुए कहा, कोई भी अनऑफिशियल जूरी नहीं बनाई गई. किसी बाहरी कमेटी को जज करने की अनुमति नहीं दी गई, सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है.

ओमर को हमेशा के लिए किया बैन

इसके साथ ही उन्होंने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ओमर को हमेशा के लिए मिस यूनिवर्स ब्रांड से बैन कर दिया है. उन्होंने कहा,ओमर ने गलत जानकारी फैलाई और इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है. ओमर के आरोप मिस यूनिवर्स 2025 को एक बार विवादों में ले आए हैं, भले ही मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन उनके सभी आरोपों को गलत बता रही है.

