Miss Universe 2025 में हुई चीटिंग? फाइनलिस्ट ने टाइटल ठुकरा मचाया तहलका, अफ्रीकन सुंदरी ने क्या कहा

Miss Universe 2025 controversy again: मिस यूनिवर्स 2025 कंट्रोवर्सी से भरा रहा, और फिनाले के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मिस यूनिवर्स 2025 का फिनाले 21 नवंबर को बैंकॉक में हुआ, जहां मेक्सिको की फातिमा बॉश ने खिताब अपने नाम किया. लेकिन उनकी जीत पर शुरुआत से ही धांधली और पक्षपात के आरोप लगे, सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जीत को डैमेज कंट्रोल का नाम दिया. इसी बीच अब एक और बड़ा मामला सामने आया है फाइनलिस्ट ओलिविया यासे, जिन्होंने कोटे डी आइवर को रिप्रेजेंट किया था. उन्होंने मिस यूनिवर्स अफ्रीका और ओशिनिया 2025 का खिताब वापस कर दिया है. फिनाले के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपना खिताब छोड़ने का ऐलान किया.
मिस कोटे डी आइवर समिति (COMICI) ने सोमवार को फेसबुक पर बताया कि उन्होंने मिस यूनिवर्स संगठन को औपचारिक तौर से सूचना दे दी है कि आइवरी कोस्ट की कंटेस्टेंट ओलिविया यासे अब संगठन द्वारा दिए गए किसी भी खिताब या जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं रहेंगी. समिति ने कहा कि ओलिविया, जो मिस कोटे डी आइवर 2021 रही हैं, पर्सनल कारणों से अपने पद से हट रही हैं.उन्हें यह पद 21 नवंबर 2025 को बैंकॉक में हुए 74वें मिस यूनिवर्स फिनाले के बाद मिला था.
ओलिविया ने इंस्टाग्राम पर टाइटल लौटाने का ऐलान करते हुए पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यह रोल उनके मूल्यों और सिद्धांतों से मेल नहीं खाता. उन्होंने कहा कि वे सम्मान, गरिमा और समान अवसरों में विश्वास करती हैं और यह पद उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने नहीं देता.
कोटे डी आइवर का प्रतिनिधित्व कर मैंने साबित किया कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूं. लेकिन इस रोल में बने रहना मेरी ग्रोथ को कंट्रोल कर देगा. दिल से आभार के साथ मैं मिस यूनिवर्स अफ्रीका और ओशिनिया के खिताब और मिस यूनिवर्स कमिटी से आने वाले सभी संबंधों से इस्तीफा देती हूं.
ओलिविया ने आगे कहा कि एक एम्बेसडर और ब्यूटी क्वीन के रूप में उन्होंने हमेशा समर्पण और ईमानदारी से काम किया, लेकिन अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने नैतिक सिद्धांतों पर कायम रहना जरूरी है. उन्होंने कहा, मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहती हूं कि वे अपनी सीमाओं को तोड़ें, ब्लैक, अफ्रीकी, कैरेबियन, अमेरिकन और सभी अफ्रो-वंशीय समुदायों से कहना चाहती हूं कि उन जगहों पर जाना जारी रखें जहां आपकी उम्मीद नहीं की जाती.
ओलिविया के अचानक टाइटल छोड़ने के ऐलान पर फिलहाल मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन की तरह से कोई बयान सामने नहीं आया है. ओलिविया का इस्तीफा आने से मिस यूनिवर्स 2025 की विवादों की आग फिर भड़क गई है. सोशल मीडिया पर लोग पहले से ही फातिमा को अनडिजर्विंग विनर बता रहे थे जबकि ओलिविया के प्रदर्शन की खूब तारीफ हुई, इंटरव्यू राउंड में भी उनका जवाब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.
फातिमा की जीत के बाद ओलिविया अकेली नहीं हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स के बाद अपना पद छोड़ा है. उनसे पहले मिस यूनिवर्स एस्टोनिया 2025, ब्रिगिटा शाबैक ने भी कुछ दिनों बाद अपना खिताब छोड़ दिया था. ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रतियोगिता में अंदर क्या चल रहा है और कंटेस्टेंट्स क्यों ऑर्गनाइजेशन से दूर हो रही हैं.
मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हुए थे, जिन्हें देखने बाद सभी फातिमा की जगह ओलिविया के जवाब से इंप्रेस हुए थे. अपने कॉन्फिडेंस और शानदार वॉक से ओलिविया ने लोगों को दिल जीत लिया था, हर कोई उनको ही रियल विनर बता रहा था और ऑर्गनाइजेशन पर धांधली का आरोप लगा रहे थे.
मिस यूनिवर्स 2025 की जूरी का हिस्सा रहे लेबनानी-फ्रांसीसी संगीतकार उमर हार्फूच ने फिनाले से 3 दिन पहले रिजाइन कर सबको हैरान कर दिया था.
विनर के नाम का ऐलान होते ही उन्होंने ने एक पोस्ट में कहा कि मिस मेक्सिको एक फेक विनर है. मैंने कल मिस यूनिवर्स फाइनल से 24 घंटे पहले, खासतौर से ऐलान किया था कि मिस मेक्सिको जीतेगी, क्योंकि मिस यूनिवर्स के मालिक राउल रोचा फातिमा बॉश के पिता के साथ बिजनेस करते हैं.