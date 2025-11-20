Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में फिलिस्तीनी सुंदरी ने पहनी अल अक्सा मस्जिद की पेटिंग वाली ड्रेस, PHOTOS

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेने वाली पहली फिलिस्तीनी सुंदरी नदीम अयूब बुधवार को नेशनल कॉस्ट्यूम सेगमेंट के दौरान स्टेज पर आईं और छा गईं. उन्होंने इस इवेंट के लिए आइवरी गाउन चुना था. लेकिन जिस चीज ने दुनिया भर का ध्यान खींचा, वो थी उनकी ड्रेस पर की गई पेटिंग.

दरअसल नदीम अयूब की ड्रेस के केप पर हाथ से अल-अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली सेपुलचर को पेंट किया गया था जो एकता और साथ रहने का प्रतीक है.

मिस फिलिस्तीन की ड्रेस में क्या था खास

इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए नदीम ने लिखा, 'एक ऐसे गाउन में मिस यूनिवर्स स्टेज पर कदम रखना जिसमें कई पीढ़ियों की झलक थी. मेरी जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक था. आइवरी पवित्रता के लिए, हमारे गांवों से प्रेरित ग्रीन-गोल्डन कढ़ाई, शतवेह से प्रेरित ताज और अल-अक्सा और चर्च ऑफ द होली सेपुलचर के सम्मान में हाथ से पेंट किया हुआ केप जो हमारे साथ रहने और एकता को दिखाता है.'

शतवेह एक पारंपरिक फिलिस्तीनी हेडड्रेस है जिसे वहां के कई इलाकों की महिलाएं पहनती हैं.

मिस फिलिस्तीन ने दिखाई अनेकता में एकता

उन्होंने आगे लिखा, 'हर सिलाई में ततरीज की कला (ततरीज फिलिस्तीन की एक पारंपरिक कढ़ाई है), फिलिस्तीनी महिलाओं की कहानियां, उनके हाथ और हिम्मत है. जैतून का पेड़ शांति और अपनेपन का प्रतीक है जो मुझे घर की याद दिलाता है.'

उन्होंने आखिर में कहा, 'यह मेरे लिए सिर्फ एक कॉस्ट्यूम नहीं था. यह मेरी विरासत, मेरी आवाज और मिस यूनिवर्स स्टेज पर मेरा दिल था.'

नदीम की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं. सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके मैसेज और फिलिस्तीनी पहचान को कलात्मक तरीके से दिखाने की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'शानदार. आपके गाउन में फिलिस्तीन की कहानी.'

कई लोगों ने पोशाक में दोनों धार्मिक जगहों की झलक दिखाने पर खुशी जताई. एक और यूजर ने लिखा, 'मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मस्जिद और चर्च दोनों को शामिल किया.'

कौन हैं नदीन अयूब

नदीन फिलिस्तीन USA और कनाडा तीनों जगह पली-बढ़ीं हैं. सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने 2022 में मिस अर्थ पेजेंट में हिस्सा लेने वाली पहली फिलिस्तीनी महिला बनकर इतिहास रच दिया था जहां वो टॉप-फाइव फाइनलिस्ट भी थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास लिटरेचर और साइकोलॉजी में डिप्लोमा के साथ-साथ हेल्थ और न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेट भी हैं. वो ऑलिव ग्रीन एकेडमी की फाउंडर हैं जो फिलिस्तीनी महिलाओं को इको-फ्रेंडली बिजनेस बनाने के लिए सस्टेनेबिलिटी की ट्रेनिंग देती हैं.

