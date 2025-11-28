Miss International 2025: कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक बनीं मिस इंटरनेशनल 2025, भारत की रूश सिंधू ने रचा इतिहास

Miss International 2025: जापान के टोक्यो में 27 नवंबर को मिस इंटरनेशनल 2025 का ग्रैंड फिनाले हुआ. जहां कोलंबिया की कैटालिना ड्यूक ने मिस इंटरनेशनल 2025 का खिताब अपने नाम किया. इस बार दुनिया भर से 80 सुंदरियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. इन 80 ब्यूटी क्वीन्स में भारत की बेटी रूश सिंधू ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने 12 साल बाद इस प्रतियोगिता में इतिहास रचा दिया.

इस साल के 2023 की मिस इंटरनेशनल वेंज़ुएला की अंद्रेआ रुबियो, 2019 की मिस इंटरनेशनल जापान मोमी ओकाडा और मैक्स पॉवर्स ने होस्टिंग की. प्रतियोगिता में टॉप 20 सुंदरियों ने स्विमसूट और इवनिंग गाउन राउंड में हिस्सा लिया. इसके बाद टॉप 10 ने पब्लिक स्पीकिंग राउंड में अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सोसाइटी के लिए किए जाने वाले काम के बारे में बताया.

भारत की बेटी ने रचा इतिहास

भले ही रूश सिंधू मिस इंटरनेशनल 2025 का ताज नहीं जीत पाईं, लेकिन 12 साल के लंबे इंतजार के बाद, रूश ने टॉप 20 में जगह बनाकर भारत का नाम रोशन कर दिया है. हर तरफ उनकी खूबसूरती, आत्मविश्वास और स्टाइल के चर्चे हो रहे हैं.

रूश सिंधू को भारतीय फैन्स भी सोशल मीडिया पर भरपूर प्यार और सपोर्ट दे रहे थे, रूश की इस उपलब्धि यह साबित दिया है कि मेहनत और धैर्य से बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में भी नाम रोशन किया जा सकता है.

कोलंबिया की चौथी जीत

साल 2024 में वियतनाम की हुन्ह थी थान थोई ने यह ताज अपने नाम किया था, जोकोलंबिया देश की पहली विनर थीं. अब नई मिस इंटरनेशनल 2025 की 23 साल की कैटालिना ड्यूक बन गई हैं. सबसे खास बात यह है कि वो यह प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने वाली देश की चौथी महिला बन गईं.

टॉप 4 में कौन-कौन ?

जिम्बाब्वे की योलांडा चिम्बारामी फर्स्ट रनर-अप रहीं

बोलीविया की पाओला गुजमान सांचेज को सेकंड रनर-अप रहीं.

इंडोनेशिया की मेलिजा जेवियरा यूलियन थर्ड रनर-अप बनीं.

फिलीपींस की मर्ना एस्गुएरा चौथे स्थान पर रही.





