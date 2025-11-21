scorecardresearch
 

जिसे कहा ‘DUMB HEAD’ वो बन गई मिस यूनिवर्स, मेक्सिको की फातिमा ने रचा इतिहास

इस बार मिस यूनिवर्स 2025 के मंच पर विनर के नाम के ऐलान ने सबको चौंका दिया. क्योंकि मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मेक्सिको की फातिमा बॉश ने जीता है, जिनको पेजेंट डायरेक्टर नवात इटसाराग्रिसिल ने शुरुआत में ही 'डंब हेड' कहकर बुलाया था.

मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना पाईं. (Photo: Instagram/@fatimaboschfdz)
मिस यूनिवर्स 2025 का ताज फातिमा बॉस के सिर सज गया. मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली फातिमा ने अपने जवाब से सभी जजेस को इंप्रेस कर दिया था. इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा ने हिस्सा लिया था, लेकिन वो टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना पाईं. मनिका स्विमसूट राउंड के बाद बाहर हो गईं, जबकि उनकी खूबसूरती और इंटेलिजेंस के खूब चर्चे हो रहे हैं. मिस यूनिवर्स 2025 फातिमा के इस सफर ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास किसी भी तरह के अपमान या आलोचना को मात दे सकता है. 

फातिमा को बुलाया गया था 'डंब हेड' 

थाईलैंड की सैश सेरेमनी के दौरान पेजेंट डायरेक्टर नवात इटसाराग्रिसिल ने फातिमा बॉश को सबके सामने 'डंब हेड' कहकर बुलाया था, जिसके बाद काफी विवाद हो गया था. इतना ही नहीं अपने लिए यह शब्द सुनकर मिस मेक्सिको भी स्टेज से वॉकआउट कर गई थीं और उनके सपोर्ट में कई हसीनाएं भी चली गई थीं. हालांकि बाद में नवात ने आधिकारिक तौर पर सभी से माफी मांगी थी. इतना सबकुछ झेलने के बाद फातिमा की जीत अपने आप में ही खास बन गई है.

ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन

फातिमा ने हर राउंड में अपने आत्मविश्वास और ग्लैमर का जलवा बिखेरा. चाहे वह सवाल-जवाब का राउंड हो या कैजुअल वियर राउंड, फातिमा ने हर जगह अपने अंदाज से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. उनकी स्टाइल और फैशन सेंस भी काफी तारीफ के काबिल रहे. रेड कार्पेट पर फातिमा ने अपने एलीगेंट गाउन और परफेक्ट मेकअप से फोटोग्राफर्स और फैशन क्रिटिक्स का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर उनके लुक्स वायरल हो गए हैं और फैंस उनके हर अंदाज की तारीफ कर रहे हैं. 

स्कूल में बुली हुई थीं फातिमा

आज 25 साल की फातिमा बॉस सिर्फ एक मिस यूनिवर्स नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन हैं. उनका सफर यह बताता है कि ब्यूटी सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और साहस में भी होती है. एक इंटरव्यू में फातिमा ने बताया था कि उनका बचपन भी मुश्किलों भरा रहा था, उनको डिस्लेक्सिया और ADHD थी.इसके चलते पढ़ने-लिखने में परेशानी होती थी, जिसकी वजह से स्कूल में वो बुली भी होती थीं. 


 

