Kriti Sanon Saree Look: कृति सेनन ने पहनी कॉलर पल्लू साड़ी, फैंस को खूब संद आया मॉडर्न-ट्रेडिशनल ट्विस्ट

Kriti Sanon Saree Look: UNFPA इवेंट में कृति सेनन का लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर छा गया है. उन्होंने स्टूडियो सुरभि की 20,000 रुपये की आइवी गार्डेनिया कॉलर पल्लू साड़ी पहनी, जिसे ड्रॉप इयररिंग्स और मिनिमल मेकअप के साथ स्टाइल किया.

कृति सेनन ने अपने साड़ी लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए बेल्ट भी पहनी. (Photo: Instagram/@sukritigrover)
बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर एक्ट्रेस कृति सेनन के स्टाइल और खूबसूरती के भी फैंस दीवाने हैं. उनका हर लुक फैंस को खूब भाता है. वह वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल तक भी आउटफिट्स में कमाल लगती हैं. लेकिन जब-जब कृति साड़ी पहनकर सबके सामने आती हैं, तब-तब सभी की नजरें उन पर टिक जाती हैं. कृति पर साड़ी बेहद खूबसूरत लगती हैं, लेकिन उनके स्टाइलिंग अंदाज उनके लुक को और भी ज्यादा प्यारा बना देता है. एक्ट्रेस का लेटेस्ट लुक इस बात का अच्छा उदाहरण है. हाल ही में UNFPA के एक इवेंट में, उन्होंने साड़ी को एक नए और अनोखे अंदाज में पहनकर सबका ध्यान खींचा.

बोल्ड और मॉर्डन लुक में छाईं कृति
इवेंट के लिए कृति ने ट्रेडिशनल तरीके से साड़ी पहनने के बजाय कॉलर वाले पल्लू की साड़ी पहनना चुना. एक्ट्रेस की साड़ी में एक ओर बोर्डरूम ड्रेस जैसी शार्पनेस थी और दूसरी ओर साड़ी की ट्रेडिशनल खूबसूरती. इन दोनों चीजों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा लुक कैरी किया जो बोल्ड, मॉडर्न और बेहद स्टाइलिश था. कृति की साड़ी पर रेड-ग्रीन बड़े-बड़े फूलों का प्रिंट था, जो इसे और भी खूबसूरत बना रहा था. 

इतनी है कीमत
कृति की साड़ी का पल्लू कॉलर वाला था, जो इस आउटफिट को एक खास स्टाइल देत रहा था. इसके साथ ही साड़ी का जॉर्जेट साटन फैब्रिक इसे फ्लोई और ग्रेसफुल बना रहा था. साड़ी में प्री-ड्रेप्ड स्कर्ट थी, जो इसे पहनने के लिए आसान बना रहा था. साड़ी में अपनी परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करने के लिए कृति ने कमर पर पतली-सी बेल्ट पहनी हुई थी, जिसने पूरे लुक को स्मार्ट और मॉडर्न टच दिया. बता दें ये आइवी गार्डेनिया कॉलर पल्लू साड़ी स्टूडियो सुरभि की है और इसकी कीमत 20,000 रुपये है.

मिनिमल जूलरी की कैरी 
इस इवेंट में कृति ने लुक को सिंपल लेकिन क्लासी रखा. उन्होंने एक्सेसरी के रूप में सिर्फ ड्रॉप इयररिंग्स और अंगूठियां पहनीं. स्ट्रेट और शाइनी बालों के साथ उनका हल्का-फुल्का नैचुरल मेकअप इस बात का ध्यान रख रहा था कि सबसे ज्यादा ध्यान साड़ी के अनोखे कॉलर वाले पल्लू पर ही रहे.

---- समाप्त ----
