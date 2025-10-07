Karva Chauth 2025: करवाचौथ पर चांद की तरह चमकेगा चेहरा, आज से लगाना शुरू करें ये देसी फेस पैक

Karva Chauth 2025 Beauty Tips: करवाचौथ हर साल भारतीय सुहागिनों के लिए एक बेहद खास दिन होता है, इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. हर महिला करवाचौथ के दिन सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, ताकि हर किसी की नजर उन पर ठहर जाए.

अगर आप भी इस दिन सबसे अलग और हटकर दिखना चाहती हैं और आप सोच रही हैं कि अब तो बस कुछ ही दिन बचे हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे देसी फेस पैक बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप आसानी से बनाकर अपने फेस पर लगा सकती हैं.

बेसन और दही फेस पैक

बेसन और दही का पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, ये दोनों ही चीजें स्किन को नमी और पोषण देती हैं. इसे बनाने के लिए आप एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही मिलाएं और हल्का सा गुलाब जल डालें. इसे फेस पर 15 मिनट लगाकर रखें और सूख जाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करें और फिर ठंडे पानी से धो लें. इससे चेहरे की नेचुरल चमक वापस आती है और स्किन सॉफ्ट होती है.

हल्दी और दूध का फेस पैक

हल्दी और दूध का फेस पैक भी स्किन के लिए अच्छा होता है. हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं. इस पैक को बनाने के लिए 1 चुटकी हल्दी को 2 चम्मच दूध में मिलाकर पेस्ट तैयार करें, इसे 10–15 मिनट चेहरे पर लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धो लें. ये चेहरे के दाग-धब्बों को कम करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है.

शहद और नींबू का फेस पैक

शहद और नींबू को मिलाकर लगाने से स्किन हाइड्रेट होती है और इससे ताजगी भी मिलती है. आप इसे बनाने के लिए 1 चम्मच शहद में आधा नींबू का रस मिलाएं. फिर इसे अपने चेहरे पर तकरीबन 10 मिनट तक लगाकर छोड़ दें. उसके बाद हल्के पानी से धो लें.

इन फेस पैक को लगाने के साथ-साथ आप खूब सारा पानी पिएं. क्योंकि पानी पीने से हमारी शरीर में डिहाइड्रेशन की दिक्कत नहीं होती है. इसके साथ ही पानी पीने से चेहरे पर नमी आती है और फेस ड्राई नहीं होता है.

---- समाप्त ----