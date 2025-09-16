scorecardresearch
 

Janhvi Kapoor Lehnga Look: पिंक लहंगे में जाह्नवी कपूर का ग्लैमरस अंदाज, मनीष मल्होत्रा के डिजाइन ने जीता दिल

Janhvi Kapoor Lehnga Look: ट्रेलर लॉन्च इवेंट में जाह्नवी कपूर ने मनीष मल्होत्रा का खूबसूरत पिंक लहंगा पहनकर सबका ध्यान खींचा. फ्लोरल कढ़ाई और पर्ल वर्क वाला ये ड्रीमी लुक फैशन लवर्स के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

ग्लैमर और ट्रेडिशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जाह्नवी कपूर का लहंगा. (Photo: Instagram/@janhvikapoor)
जाह्नवी कपूर ने फिल्म'परम सुंदरी' के प्रमोशन के दौरान एक से बढ़कर एक लुक्स कैरी किए, जो लोग अभी तक भूले भी नहीं हैं. फैंस के दिलों-दिमाग से अभी उन लुक्स का खुमार उतरा भी नहीं था कि एक्ट्रेस अपनी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के प्रमोशन में अपना फैशनेबल अंदाज दिखा रही हैं. एक्ट्रेक बहुत अच्छे से जानती हैं कि ग्लैमर और स्टाइल को खूबसूरती से कैसे मिलाया जाता है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर जाह्नवी ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बनाया हुआ एक खूबसूरत पिंक कलर का लहंगा पहनकर सबका ध्यान खींच लिया. उनका ये लुक बहुत खूबसूरत था. चलिए उनके लुक के बारे में पूरी डिटेल से जानते हैं.  

मनीष मल्होत्रा के लहंगे में लगीं खूबसूरत
जाह्नवी ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट को शानदार बनाने के लिए उन्होंने मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ पिंक लहंगा पहना. यह लहंगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, जो भारतीय ट्रेडिशनल खूबसूरती और मॉडर्न स्टाइल का शानदार कॉम्बिनेशन था. इस पिंक लहंगे को फूलों की कढ़ाई से सजाया गया था. कढ़ाई को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इस पर छोटे-छोटे पर्ल्स लगाए गए थे. एक्ट्रेस ने अपने लहंगे को बारीक कढ़ाई वाले स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ पेयर किया था, जो उनके लुक में ग्लैमरस का तड़का लगा रहा था.


 
ग्लोइंग मेकअप के साथ परफेक्ट लगीं जाह्नवी
जाह्नवी ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए फूलों की कढ़ाई वाले ट्रांसपेरेंट दुपट्टे के साथ पेयर किया, जो इसे ड्रीमी और रोमांटिक टच दे रहा था. एक्ट्रेस ने जिस तरह से यह लहंगा स्टाइल किया था वो लहंगे की खूबसूरती को और निखार रहा था और पूरे लुक को फ्रेश और बैलेंस्ड बना रहा था. उन्होंने अपने बालों को स्ट्रेट करते हुए खुला छोड़ा. जाह्नवी ने इस आउटफिट के साथ चमकदार ड्रॉप इयररिंग्स पहने, जो उनके लुक में चार-चांद लगा रहे थे. उनका ग्लोइंग मेकअप लुक के साथ परफेक्ट लग रहा था.

लेटेस्ट

