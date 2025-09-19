Janhvi Kapoor: जाह्नवी कपूर ने काउगर्ल लुक में बिखेरा जलवा, स्ट्रैपलेस कॉर्सेट और शॉर्ट्स में लगीं ग्लैमरस

'परम सुंदरी' में अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरत लुक्स से लोगों का दिल जीतने वाली जाह्नवी कपूर अब अपनी अगली फिल्म 'सनी संस्कारी कीतुलसी कुमारी' की रिलीज का इंतजार कर रही हैं. इन दिनों वह फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं और अलग-अलग लुक्स कैरी करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं. इसी क्रम में उन्होंने एक ऐसा बोल्ड लुक कैरी किया, जिसमें उन्हें देखकर सभी वाह-वाह कर रहे हैं. हाल ही में वो काउगर्ल स्टाइल आउटफिट पहना. उनका ये लुक बोल्ड और ग्लैमरस दोनो था. जाह्नवी की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या पहना.

स्ट्रैपलेस कॉर्सेट में बोल्ड लगीं जाह्नवी

जाह्नवी ने काउगर्ल लुक कैरी करने के लिए ब्राउन स्ट्रैपलेस कॉर्सेट टॉप पहना था, जिसमें आगे लेस-टाईअप डिटेल थी. ये कॉर्सेट जाह्नवी की बॉडी पर अच्छे से फिट हो रहा था और उनकी टोंड बॉडी को और निखारने का काम कर रहा था. कॉर्सेट के ब्राउन कलर और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन ने उनके लुक को बोल्ड और स्टाइलिश बनाया, जिससे उनका स्टाइल एलिवेट हो रहा था.

बूट्स से काउगर्ल लुक किया एलिवेट

एक्ट्रेस ने अपने ब्राउन कॉर्सेट के साथ शाइनी मेटैलिक स्नेकस्किन प्रिंट शॉर्ट्स पहने थे. इस छोटे और शाइनी शॉर्ट्स ने उनके आउटफिट में एक बोल्ड टच जोड़ दिया था. शॉर्ट्स की शाइन और कॉर्सेट की मैट फिनिश का कंट्रास्ट उनके लुक को स्टाइलिश और मॉडर्न बना रहा था. अपने लुक को पूरा करने के लिए जान्हवी ने नुकीले क्रीम रंग के काउबॉय बूट्स पहने थे, जिससे उनके आउटफिट को एक शार्प और स्टाइलिश लुक मिला. बूट्स ने काउगर्ल स्टाइल को और ज्यादा निखारा.

खूब जचां ब्रोंज मेकअप

जाह्नवी द्वारा पहनी गई एक्सेसरीज की बात करें तो अपने इस बोल्ड लुक को सिंपल मगर स्टाइलिश जूलरी के साथ पेयर किया. उन्होंने इसके साथ चंकी ब्रेसलेट पहना हुआ था. एक्ट्रेस ने मिड पार्टिंग के साथ हल्का कर्ल करते हुए खुला रखा. एक्ट्रेस के न्यूड लिप्स और ब्रोंज्ड मेकअप उनके चेहरे के फीचर्स को उभार रहा था.

