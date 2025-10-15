दिवाली पार्टी में दिखना है सबसे ग्लोइंग? अपनाएं करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट के ये 3 आसान तरीके

दिवाली का मौका है और हर तरफ लोग तैयारियों में जुटे हैं. बॉलीवुड की दिवाली पार्टियां तो शुरू हो चुकी हैं और हर कोई सेलेब्स के लुक्स से इंस्पिरेशन ले रहा है. रोशनी के इस त्योहार पर हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा भी दीयों की तरह दमकता रहे.

ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि बिना महंगे पार्लर ट्रीटमेंट या मेकअप के नेचुरल ग्लो कैसे पाया जाए, तो करीना कपूर की फिटनेस एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर के ये 3 आसान और असरदार टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं.

रुजुता ने 15 अक्तूबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इन 3 आसान तरीकों को अपनाकर आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. उनका कहना है कि चमकती हुई त्वचा पाने का असली राज हमारे खाने-पीने और रूटीन में छिपा है. तो आइए जानते हैं उनके ये तीन आसान टिप्स जिन्हें आप आज से ही फॉलो कर सकती हैं.

हाइड्रेटेड रहें

अगर आप चाहती हैं कि आपका फेस बिल्कुल भी मुरछाया हुआ नहीं लगे तो इसके लिए आप अपनी बॉडी को दिनभर पानी की कमी बिल्कुल न होने दें. पानी सिर्फ हमारी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता,बल्कि आपकी स्किन की नमी बनाए रखता है और उसे नेचुरल ब्राइटनेस भी देता है. आप चाहें तो नॉर्मल पानी की जगह नारियल पानी और नींबू पानी भी पी सकते हैं, ताकि आपकी स्किन फुल और फ्रेश दिखे.

पार्टी में जाने से पहले केला खाएं

दूसरा काम जो आपको करना है, वो यह है कि पार्टी में जाने से पहले एक केला जरूर खाएं. रुजुता के मुताबिक, फंक्शन में जाने से पहले केला खाना ब्यूटी बूस्टर का काम करता है. केले में मौजूद नेचुरल शुगर और पोटैशियम आपको तुरंत एनर्जी देते हैं, जिससे चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि ग्लो करता हुआ नजर आता है. इसके साथ ही केले खाने से पेट भी हल्का महसूस करता है और ओवरईटिंग से आपको बचाता है.

पार्टी के बाद एक गिलास हींग वाली छाछ पिएं

इसके अलावा आपको इस फेस्टिवल सीजन में जो काम करना है, वो यह कि आपको दिवाली की पार्टियों से आने के बाद हमेशा एक गिलास छाछ में चुटकी भर हींग मिलाकर पीना है. पार्टी में हम लोग ऑयली और हैवी फूड खाते हैं, जिसके बाद हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है. लेकिन अगर आप रात में हींग मिली छाछ पी लें, तो यह न केवल आपके डाइजेशन को सुधारेगी, बल्कि अगले दिन आपकी स्किन भी फ्रेश और साफ दिखेगी.

चमकती स्किन और फिट बॉडी का सीक्रेट किसी पार्लर या प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि आपकी अपनी रोजाना की आदतों में छुपा होता है. बस ये तीन स्टेप्स अपनाइए और तैयार हो जाइए हर दिवाली पार्टी में सबसे ज्यादा ग्लो करने के लिए.



