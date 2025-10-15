scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली पार्टी में दिखना है सबसे ग्लोइंग? अपनाएं करीना कपूर की न्यूट्रिशनिस्ट के ये 3 आसान तरीके

करीना कपूर की फिटनेस एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर ने सोशल मीडिया पर 3 आसान टिप्स दी हैं, जिनसे आप इस दिवाली घर बैठे ही ग्लोइंग स्किन पा सकेंगी. अगर उनकी बताई इन टिप्स को फॉलो करती हैं तो पार्टी में हर किसी की नजरें आप के ऊपर ही ठहर जाएंगी.

Advertisement
X
स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए. (Photo: AI/Instagram@rujuta.diwekar)
स्किन का खास ध्यान रखना चाहिए. (Photo: AI/Instagram@rujuta.diwekar)

दिवाली का मौका है और हर तरफ लोग तैयारियों में जुटे हैं. बॉलीवुड की दिवाली पार्टियां तो शुरू हो चुकी हैं और हर कोई सेलेब्स के लुक्स से इंस्पिरेशन ले रहा है. रोशनी के इस त्योहार पर हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा भी दीयों की तरह दमकता रहे.

ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि बिना महंगे पार्लर ट्रीटमेंट या मेकअप के नेचुरल ग्लो कैसे पाया जाए, तो करीना कपूर की फिटनेस एक्सपर्ट रुजुता दिवेकर के ये 3 आसान और असरदार टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं.

रुजुता ने 15 अक्तूबर को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि इन 3 आसान तरीकों को अपनाकर आप ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. उनका कहना है कि चमकती हुई त्वचा पाने का असली राज हमारे खाने-पीने और रूटीन में छिपा है. तो आइए जानते हैं उनके ये तीन आसान टिप्स जिन्हें आप आज से ही फॉलो कर सकती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

indoor plants watering timings
Indoor Plants को पानी देने का सही समय क्या है? 
syndrome of kbc kid
KBC बच्चे की टोन पर विवाद: 'Influencer Syndrome'? 
Diwali Gift Hampers ideas
खर्च नहीं होगा ज्यादा! घर पर ही बनाएं शानदार गिफ्ट हैंपर 
Kaju Katli (Photo: AI Generated)
दिवाली पर सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स से बनाएं हेल्दी गुड़ काजू कतली, मिनटों में तैयार होगी स्वीट ट्रीट! 
why youth attracted to smoking
'सिगरेट छोड़ी...', एर्दोगन को मेलोनी का फनी जवाब लेकिन छिपी है बड़ी बात 

हाइड्रेटेड रहें

अगर आप चाहती हैं कि आपका फेस बिल्कुल भी मुरछाया हुआ नहीं लगे तो इसके लिए आप अपनी बॉडी को दिनभर पानी की कमी बिल्कुल न होने दें. पानी सिर्फ हमारी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता,बल्कि आपकी स्किन की नमी बनाए रखता है और उसे नेचुरल ब्राइटनेस भी देता है. आप चाहें तो नॉर्मल पानी की जगह नारियल पानी और नींबू पानी भी पी सकते हैं, ताकि आपकी स्किन फुल और फ्रेश दिखे.

Advertisement

पार्टी में जाने से पहले केला खाएं

दूसरा काम जो आपको करना है, वो यह है कि पार्टी में जाने से पहले एक केला जरूर खाएं. रुजुता के मुताबिक, फंक्शन में जाने से पहले केला खाना ब्यूटी बूस्टर का काम करता है. केले में मौजूद नेचुरल शुगर और पोटैशियम आपको तुरंत एनर्जी देते हैं, जिससे चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि ग्लो करता हुआ नजर आता है. इसके साथ ही केले खाने से पेट भी हल्का महसूस करता है और ओवरईटिंग से आपको बचाता है.

पार्टी के बाद एक गिलास हींग वाली छाछ पिएं

इसके अलावा आपको इस फेस्टिवल सीजन में जो काम करना है, वो यह कि आपको दिवाली की पार्टियों से आने के बाद हमेशा एक गिलास छाछ में चुटकी भर हींग मिलाकर पीना है. पार्टी में हम लोग ऑयली और हैवी फूड खाते हैं, जिसके बाद हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है. लेकिन अगर आप रात में हींग मिली छाछ पी लें, तो यह न केवल आपके डाइजेशन को सुधारेगी, बल्कि अगले दिन आपकी स्किन भी फ्रेश और साफ दिखेगी.

 चमकती स्किन और फिट बॉडी का सीक्रेट किसी पार्लर या प्रोडक्ट में नहीं, बल्कि आपकी अपनी रोजाना की आदतों में छुपा होता है. बस ये तीन स्टेप्स अपनाइए और तैयार हो जाइए हर दिवाली पार्टी में सबसे ज्यादा ग्लो करने के लिए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement