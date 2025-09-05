Ananya Panday Pearl Dress: मोतियों से बनी ड्रेस में 'पर्ल ब्यूटी' बन छाईं अनन्या पांडे, ग्लैमरस अदाओं ने लूटा सबका दिल

अनन्या पांड का स्टाइल दिन-ब-दिन और बेहतर होता जा रहा है. वो हर लुक में कमाल लगती हैं और सभी का दिल जीत लेती हैं. कल रात हुए GQ बेस्ट ड्रेस्ड अवार्ड्स में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला. जैसे ही अनन्या ने एंट्री ली सबकी नजरें उन पर टिक गईं. दरअसल, एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा पहना था जो बहुत ही खास और अलग था. उन्होंने मोतियों वाली मिनी ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पर एंट्री ली थी और सबको अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक से चौंका दिया था. उनका ये अंदाज फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. अनन्या का ये लुक देखकर अगर हम उन्हें 'पर्ल ब्यूटी' कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या पहना था.

मोतियों से बनी ड्रेस में छाईं अनन्या

अनन्या की पर्ल ड्रेस बहुत ही ड्रीमी थी. उनके आउटफिट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आर्ट गैलरी से लाई गई हो. इसका डिजाइन उनके शरीर पर बिल्कुल फिट बैठा और नीचे की तरफ जाकर राउंड शेप ले रहा था, जिससे इसे क्लासिक बॉलगाउन का मॉडर्न लुक मिल रहा था. ड्रेस पर छोटे-बड़े अलग-अलग साइज के मोती लगे थे, जो चलते समय चमक रहे थे. ड्रेस की शॉर्ट थी, जिसकी वजह से अनन्या अपने टोंड लेग्स को फ्लॉन्ट कर पा रही थीं. ये अनन्या के लुक में ग्लैमरस और स्टाइलिश टच भी जोड़ रहा था.

स्ट्रैपी हील्स ने बनाया लुक को रॉयल

अनन्या ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए ड्रेस साथ मेटैलिक स्ट्रैपी हील्स पहनी थी. इसका स्लीक और खूबसूरत डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रहा था. सिल्वर टच हील्स को खास चमक दे रहा था, जो उनके लुक में चार चांद लगाने का काम कर रही थी.

हेयरस्टाइल भी लगा लाजवाब

अनन्या के लुक की सबसे खास बात उनके बाल थे, जिन्हें स्मूद, वेट बन में स्टाइल किया गया था, जो पूरे अंदाज में ड्रामेटिक टच ला रहा था. हेयर स्टाइलिस्ट ने अनन्या के लुक में विंटेज टच लाने के लिए उनके चेहरे के पास हल्की-सी लटें छोड़ी थीं, जो उनके लुक में बोल्डनेस जोड़ रहा था. एक्ट्रेस ने ड्रेस के साथ क्रिस्टल वाले लंबे इयररिंग्स पहने थे, जो उनकी गर्दन को खूबसूरती से उभार रहे थे.

