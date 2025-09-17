scorecardresearch
 

Ananya Panday: जीक्यू इवेंट में अनन्या पांडे का विंटेज फैशन, शिमरी मिनी ड्रेस में लगीं ग्लैमरस, PHOTOS

Ananya Panday: अनन्या पांडे ने जीक्यू इंडिया बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में टोनी वार्ड की शिमरी मिनी ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पर सबका दिल जीत लिया. विंटेज हेयरस्टाइल, स्मोकी आई मेकअप और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ उनका ये लुक बेहद ग्लैमरस नजर आया.

अनन्या पांडे के आउटफिट में लगे टैसल्स की चमक इसे और आकर्षक बना रही थी. (Photo: Instagram/@ananyapanday)

अपनी चार्मिंग अपियरेंस से लोगों का दिल जीतने वाली अनन्या पांडे दिन-ब-दिन और ज्यादा स्टाइलिश होती जा रही हैं. इन दिनों उनका स्टाइल और फैशन लोगों को खूब भाता है, जिसका लेटेस्ट उदाहरण उनका हालिया लुक बना. जीक्यू इंडिया के बेस्ट ड्रेस्ड इवेंट में उन्होंने अपने शानदार आउटफिट से सबको प्रभावित किया. जैसे ही एक्ट्रेस ने रेड कार्पेट पर कदम रखा वैसे ही सबकी नजरें उनके बोल्ड रेड कार्पेट लुक पर टिक गईं, जो विंटेज वाइब्स दे रहा था. उनका ये स्टाइलिश लुक साबित कर रहा था कि वो बॉलीवुड की सबसे फैशनेबल स्टार्स में से एक हैं. चलिए जानते हैं अनन्या ने क्या पहना.

ग्लैमरस अंदाज में इवेंट में पहुंचीं अनन्या
अनन्या जीक्यू इंडिया इवेंट के लिए टोनी वार्ड की खूबसूरत शीर मिनी ड्रेस पहनी थी. ड्रेस पर चमकदार मेटैलिक डिजाइन और लंबे मोतियों वाले फ्रिंज लगे थे, जो उनके लुक में एक्स्ट्रा शाइन जोड़ रहे थे. सीक्वेंस और टैसल्स की चमक लाइट को आकर्षित कर रही थी, जिससे उनका आउटफिट और भी चमकदार लग रहा था. बॉडीफिट ड्रेस की हाई नेकलाइन और फुल स्लीव्स उनके ट्रांसपेरेंट
फैब्रिक की बोल्डनेस को अच्छे से बैलेंस कर रही थी, जिससे उनका लुक एक साथ बोल्ड और एलिगेंट दिखाई दे रहा था.

मिनिमल एक्सेसरीज से चमकी ड्रेस
अनन्या ने अपनी इस ड्रेस को जिस तरह से स्टाइल किया था वह इसे और भी ज्यादा खास बना रहा था. उन्होंने इस शाइनी ड्रेस के साथ स्ट्रैपी मेटैलिक हील्स पहनीं, जो ड्रेस की चमक से मैच कर रही थीं और उनकी हाइट भी बढ़ा रही थीं. एक्सेसरीज की बात करें तो उन्होंने सिर्फ बड़े-बड़े ड्रॉप इयररिंग्स पहने थे, जो उनकी ड्रेस की चमक को और उभार रहे थे.  

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

हेयरस्टाइल ने दिया विंटेज लुक
अनन्या का मेकअप और हेयरस्टाइल भी उनके आउटफिट के अंदाज से पूरी तरह मैच कर रहा था. उन्होंने बालों को हल्का कर्ल करके खुला छोड़ा और अपने लुक को स्टाइलिश बनाया. इससे उनके मॉडर्न लुक को विंटेज टच मिला. उनका स्मोकी विंग्ड आईलाइनर और न्यूड लिपस्टिक उनके रेड कार्पेट लुक को और ग्लैमरस बना रहे थे.

