scorecardresearch
 

Feedback

अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फर्जी दस्तावेज केस में FIR रद्द करने की मांग

अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पासपोर्ट के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने के आरोप में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है.

Advertisement
X
अब्दुल्ला आजम की याचिका पर SC ने कहा- जांच एजेंसी को काम करने देना जरूरी (File Photo: ITG)
अब्दुल्ला आजम की याचिका पर SC ने कहा- जांच एजेंसी को काम करने देना जरूरी (File Photo: ITG)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दायर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.

अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखती.

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पर पासपोर्ट बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में मामला दर्ज है. अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए गलत जन्मतिथि और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. अब्दुल्ला आजम ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
क्या टैरिफ पर कोर्ट में फंस गए ट्रंप... अदालती सवालों में उलझे, दुनिया को राहत का इंतजार 
Mamata Banerjee addressing SIR protest march
बंगाल में SIR का विरोध करने वाली ममता बनर्जी का दिलचस्‍प 'यू-टर्न' 
DMKs claim: Millions will be deprived of their voting rights
SIR पर SC में चुनौती, विपक्ष बोला- 'लाखों लोग होंगे मताधिकार से वंचित' 
Supreme Court
कल से 12 राज्यों में शुरू होगा SIR, DMK ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती 
पोर्नोग्राफी देखने पर रोक लगाने की मांग
जब शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मुझे भी तेलंगाना हाईकोर्ट का जज बनाओ 

यह भी पढ़ें: ‘न्याय का मंदिर है, 7 स्टार होटल नहीं...’, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत पर बोले CJI गवई

अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने साफ कहा कि याचिका में कोई ऐसी वजह नहीं दिखती, जिसके आधार पर जांच को रोका जाए या एफआईआर रद्द की जाए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: SIR को कोर्ट में चुनौती देगी केरल सरकार, विपक्ष भी बनाएगा पार्टी, अकेली पड़ी बीजेपी

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्तर पर जांच एजेंसी को अपना काम करने देना जरूरी है. कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता. बता दें कि अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के नेता हैं. वह विधायक भी रह चुके हैं. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ फर्जी दस्तावेज मामले में पहले से भी केस पेंडिंग हैं. कुछ मामलों में उनके खिलाफ जांच भी अभी जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Karakat Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement