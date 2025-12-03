'24 लाख में क्रेडिट कार्ड से खरीदी', घड़ी पर घिरे डीके शिवकुमार का पलटवार

2 दिसंबर को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच नाश्ते पर मुलाकात हुई थी. बताया गया कि इस मीटिंग में आने वाले सत्र के मुद्दों पर चर्चा हुई. लेकिन बातचीत से ज्यादा चर्चा बटोरी उनकी कलाई पर चमक रही महंगी घड़ियों ने. तस्वीरें सामने आईं तो बीजेपी ने मौका नहीं गंवाया और कांग्रेस सरकार पर निशाना साध दिया.

बीजेपी कर्नाटक की एक्स पोस्ट में लिखा गया, “मुख्यमंत्री, आपका सोशलिज़्म अब काफी महंगा हो गया लगता है. जब पूरा कर्नाटक सूखे और टूटी-फूटी सड़कों से जूझ रहा है, तब हमारे ‘सिंपल सोशलिस्ट’ सीएम के हाथ में दिखी है सैंटोस डी कार्टियर.”

अब इस पूरे विवाद पर डीके शिवकुमार ने जवाब दिया है. उन्होंने साफ कहा, “मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा और बाद में 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शन की तैयारियों पर चर्चा करूंगा. मैंने सभी विधायकों से कहा है कि अपने-अपने क्षेत्र से कम से कम 300 लोग लेकर आएं.”

घड़ी को लेकर उन्होंने कहा, “मैंने यह घड़ी ऑस्ट्रेलिया से खरीदी है. 24 लाख रुपये की है और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है. यह मेरी मेहनत की कमाई है, सब रिकॉर्ड में है. अगर सिद्धारमैया को किसी से गिफ्ट मिली है, तो उसे पहनने में क्या गलत है?”

सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच यह विवाद कर्नाटक की राजनीति में नया शोर जोड़ रहा है.

दिल्ली यात्रा को लेकर और क्या बोले डीके शिवकुमार?

कर्नाटक की राजनीति में जहां एक तरफ घड़ी और बयानबाज़ी की चर्चा है, वहीं डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक नया मेसेज दिया है - ‘कोई राजनीति नहीं, बस जिम्मेदारी निभाने आया हूं.’

दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने साफ कहा है कि उनकी यात्रा का मकसद पूरी तरह गैर-राजनीतिक है. उन्होंने बताया, “मैं यहां अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में आया हूं. इसके अलावा 14 दिसंबर को होने वाली ‘वोट चोरी’ रैली की तैयारियों पर भी चर्चा करनी थी. हमें उम्मीद है कि इस रैली में कर्नाटक से 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे. इसी के इंतज़ाम को लेकर मैं अपने सहयोगियों और दोस्तों से बात करने आया हूं.”

डीके शिवकुमार ने कहा कि बतौर पार्टी अध्यक्ष, इन तैयारियों की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, इसलिए वे खुद सब कुछ देखना चाहते थे. उन्होंने आगे जोड़ा, “मैं सुबह जल्दी लौट जाऊंगा क्योंकि 11 बजे कैबिनेट की बैठक है.”

इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दिल्ली में किसी बड़े नेता या सांसद से मुलाकात करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा, “नहीं, अभी किसी से मिलने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि सभी नेता संसद सत्र में व्यस्त हैं.”

अपनी बात को खत्म करते हुए डीके शिवकुमार ने एक सधे हुए राजनीतिक लहजे में कहा, “हम सबको मिलकर कर्नाटक को आगे ले जाना है, साथ काम करना है, साथ रहना है और पार्टी को फिर से मज़बूत बनाना है.”

