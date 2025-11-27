scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Karnataka Crisis Live: कर्नाटक में 'सत्ता संग्राम', शिवकुमार के खिलाफ CM सिद्धारमैया ने शुरू की लॉबिंग, ब्रेकफास्ट पर मिले कई नेता

aajtak.in | नई दिल्ली | 27 नवंबर 2025, 11:26 AM IST

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार गुट दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने में जुटा है, वहीं अब सीएम सिद्धारमैया ने भी लॉबिंग शुरू कर दी है. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Congress weighs leadership change in Karnataka as sources say DK Shivakumar likely if Siddaramaiah is replaced Congress weighs leadership change in Karnataka as sources say DK Shivakumar likely if Siddaramaiah is replaced

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग जोर पकड़ चुकी है. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की अगुवाई वाले गुट ने ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए बेंगलुरु से दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है.  डीके शिवकुमार गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में जमें हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया है.

वहीं, सीएम सिद्धारमैया भी कुर्सी बचाने के लिए अब एक्टिव मोड में आ गए हैं. सीएम सिद्धारमैया ने भी अब लॉबिंग शुरू कर दी है. गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में सीएम सिद्धा के करीबी गृह मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली और अन्य नेता मौजूद रहे.

11:26 AM (9 मिनट पहले)

दिल्ली में नेतृत्व पर दबाव बढ़ा रहा शिवकुमार गुट

Posted by :- Bikesh Tiwari

कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई अब और तेज होती नजर आ रही है. डीके शिवकुमार गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में डेरा डालकर कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं. डीके गुट नेतृत्व से जल्द फैसला लेने, स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है. डीेके शिवकुमार पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश में जुटे थे. राहुल गांधी की ओर से इंतजार करने का संदेश मिलने के बाद एक्टिव हुए शिवकुमार अब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गए हैं. शिवकुमार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 29 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं.  

यह भी पढ़ें: राहुल ने 'वेटिंग' में डाला तो सोनिया के दरबार में डीके शिवकुमार, याद दिलाई 5-6 नेताओं के बीच हुई वो सीक्रेट डील

Advertisement
Advertisement