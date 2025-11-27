Karnataka Crisis Live: कर्नाटक में 'सत्ता संग्राम', शिवकुमार के खिलाफ CM सिद्धारमैया ने शुरू की लॉबिंग, ब्रेकफास्ट पर मिले कई नेता

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग जोर पकड़ चुकी है. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की अगुवाई वाले गुट ने ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए बेंगलुरु से दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है. डीके शिवकुमार गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में जमें हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया है.
वहीं, सीएम सिद्धारमैया भी कुर्सी बचाने के लिए अब एक्टिव मोड में आ गए हैं. सीएम सिद्धारमैया ने भी अब लॉबिंग शुरू कर दी है. गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में सीएम सिद्धा के करीबी गृह मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली और अन्य नेता मौजूद रहे.
कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई अब और तेज होती नजर आ रही है. डीके शिवकुमार गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में डेरा डालकर कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं. डीके गुट नेतृत्व से जल्द फैसला लेने, स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है. डीेके शिवकुमार पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी से संपर्क करने की कोशिश में जुटे थे. राहुल गांधी की ओर से इंतजार करने का संदेश मिलने के बाद एक्टिव हुए शिवकुमार अब सोनिया गांधी के दरबार में पहुंच गए हैं. शिवकुमार कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने 29 नवंबर को दिल्ली जा सकते हैं.
