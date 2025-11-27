Karnataka Crisis Live: कर्नाटक में 'सत्ता संग्राम', शिवकुमार के खिलाफ CM सिद्धारमैया ने शुरू की लॉबिंग, ब्रेकफास्ट पर मिले कई नेता

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग जोर पकड़ चुकी है. डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की अगुवाई वाले गुट ने ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले का जिक्र करते हुए बेंगलुरु से दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है. डीके शिवकुमार गुट के कई नेता और विधायक दिल्ली में जमें हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर फैसले के लिए दबाव बढ़ा दिया है.

वहीं, सीएम सिद्धारमैया भी कुर्सी बचाने के लिए अब एक्टिव मोड में आ गए हैं. सीएम सिद्धारमैया ने भी अब लॉबिंग शुरू कर दी है. गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया ने अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में सीएम सिद्धा के करीबी गृह मंत्री जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली और अन्य नेता मौजूद रहे.