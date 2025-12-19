scorecardresearch
 
'सिद्धारमैया CM हैं क्योंकि...', कर्नाटक में पावर शेयरिंग की अटकलों पर बोले डीके शिवकुमार

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भरोसा जताया था कि हाईकमान उन्हें पूरा कार्यकाल पूरा करने देगा और उन्होंने सत्ता के किसी भी ‘पावर शेयरिंग’ फॉर्मूले से इनकार किया था. इसी पर अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी है.

डीके शिवकुमार ने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके बीच सहमति बन गई थी (File Photo: ITG)

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वह अपना पूरा पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और हाईकमान उनके पक्ष में है, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. शिवकुमार ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे या हाईकमान उनके साथ नहीं है.

डीके शिवकुमार ने कहा, “मैंने कभी नहीं कहा कि वह पांच साल पूरे नहीं करेंगे. न ही मैंने यह कहा कि हाईकमान उनके पक्ष में नहीं है. सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं क्योंकि हाईकमान का समर्थन उन्हें प्राप्त है और पार्टी के फैसले के अनुसार ही वह इस पद पर हैं.” 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस के भीतर किसी तरह का टकराव नहीं है.

उपमुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके बीच जो भी सहमति बनी है, वह पूरी तरह से पार्टी हाईकमान की मौजूदगी में बनी थी. उन्होंने कहा, “हाईकमान ने हमारे बीच एक सहमति बनाई है. उसी सहमति के तहत हम दोनों ने बातचीत की है और कई बार सार्वजनिक रूप से भी यही कहा है कि हम उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे.”

मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि इस तरह की चर्चाएं उनके बीच नहीं, बल्कि बाहर हो रही हैं. उन्होंने कहा, “आप लोग ही इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. फिलहाल हमारे बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है. पार्टी जो भी फैसला लेगी, हम सभी मिलकर उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे.”

शिवकुमार ने यह भी संकेत दिया कि कांग्रेस सरकार का फोकस सत्ता के अंदरूनी समीकरणों पर नहीं, बल्कि शासन और विकास पर है. उनके मुताबिक, सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने पर काम कर रही है और नेतृत्व को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिशें बेबुनियाद हैं.

गौरतलब है कि विधानसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भरोसा जताया था कि हाईकमान उन्हें पूरा कार्यकाल पूरा करने देगा और उन्होंने सत्ता के किसी भी ‘पावर शेयरिंग’ फॉर्मूले से इनकार किया था. इसी बयान के बाद डीके शिवकुमार की यह प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसे पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
