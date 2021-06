Viral Chutkule in Hindi: श्यामू अगले जन्म में बनाना चाहता है कॉकरोच, वजह जानकर खूब हंसेंगे आप

Viral Chutkule in Hindi: लाइफ में एक्टिव रहने के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है. तो लीजिए आपको खुश करने के लिए हम लाए हैं चटपटे मजेदार जोक्स.

1) रोहन: May I Come In sir...

टीचर: वेट प्लीज...

रोहन: 75 किलो

2) बंटी: राजू क्या तुम चीनी भाषा पढ़ सकते हो ?

राजू: हां...

बंटी: कैसे ?

राजू: अगर वह हिन्दी या अंग्रेजी में लिखी हो...

3) रामू: तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे ?

श्यामू: कॉकरोच...

रामू: क्यों ?

श्यामू: क्योंकि मेरी बीबी सिर्फ कॉकरोच से ही डरती है...

4) भिखारी: सेठजी 50 रुपये दे दो...

सेठ: इतने पैसे क्यों ?

भिखारी: फोन चार्ज करा कर गर्लफ्रेंड से बात करनी है.

सेठ: भिखारी की भी गर्लफ्रेंड ?

भिखारी: साहब गर्लफ्रेंड के खर्चे ने ही भिखारी बनाया है...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)