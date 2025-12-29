Hindi Jokes: जीजा- तुमने तो कहा था डिनर में दो ऑप्शन हैं, साली का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद!

> जीजा- तुमने तो कहा था डिनर में दो ऑप्शन हैं, लेकिन यहां तो एक ही सब्जी है.
साली- दीदी ने कहा है कि ऑप्शन तो अभी भी दो हैं, खाओ या न खाओ!
> साली- जीजा जी, मेरा भी फेसबुक पर अकाउंट बना दो,
जीजा- तुम्हें फेसबुक चलानी आती है?
साली- आप चलना मैं पीछे बैठ जाउंगी!
> टीचर- तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो??
सचिन - हां
टीचर- अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता ??
सचिन - मरा हुआ परिंदा
> एक बार टिल्लू डॉक्टर के पास गया
डॉक्टर - कौन सा ग्रुप है आपका?
टिल्लू- जी नादान परिंदे
डॉक्टर - ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूं, 'व्हाटसएप के कीड़े'.
> पति (फोन पर पत्नी से) - तुम बहुत प्यारी हो.
पत्नी - थैंक्स.
पति - तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो.
पत्नी - थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो
पति - खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं.
> लड़की ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया
लड़का तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?
लड़की - तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी!
> लड़का परीक्षा हॉल में परेशान बैठा था.
टीचर - क्या हुआ प्रश्न कठिन हैं क्या?
लड़का - नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इस प्रश्न का उत्तर किस जेब में है.
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)