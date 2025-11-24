उत्तराखंड में 'बुलडोजर एक्शन' पर हंगामा, छत पर चढ़े बुजुर्ग को JCB से उतारा, 111 अवैध घर किए जाएंगे ध्वस्त

उत्तराखंड के विकासनगर में शक्ति नहर किनारे बसे 6 गांवों में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) की जमीन पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए प्रशासन भारी पुलिस बल और बुलडोजर लेकर मैदान में उतर आया.

ढालीपुर गांव से शुरू हुई ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान कई बुलडोजर एक साथ गरजने लगे. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन, जल विद्युत निगम, राजस्व और अन्य विभागों की संयुक्त टीम सुबह से ही मौके पर पहुंच गई थी.

जैसे ही पहला बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला, पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोग रोते-बिलखते सामान समेटने लगे. माहौल उस वक्त और तनावपूर्ण हो गया, जब बुलडोजर मुस्लिम बाहुल्य गांव ढकरानी पहुंचा. वहां ग्रामीणों की भीड़ ने बुलडोजर को घेर लिया, जिससे ताबड़तोड़ गरजने वाला बुलडोजर भीड़ के आगे थम गया.

करीब घंटे भर बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घेराबंदी की और किसी तरह ध्वस्तीकरण कार्रवाई फिर शुरू की गई. इस दौरान एक बुजुर्ग अपने ध्वस्त हो रहे मकान की छत पर चढ़ गए. उन्हें पुलिस जवानों ने जेसीबी मशीन की सहायता से नीचे उतारा. देखें Video:-

इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई दोगुनी तेजी से फिर शुरू हो गई. विरोध को देखते हुए पुलिस बल की अगुवाई कर रहे एसपी देहात पंकज गैरोला ने बताया कि कई थानों की पुलिस, महिला पुलिस, पीएसी और जल पुलिस तैनात की गई है. कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ध्वस्तीकरण कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे SDM विनोद कुमार ने बताया कि नहर किनारे 6 गांवों में UJVNL की भूमि पर कुल 111 अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की मौजूदगी में यह कार्रवाई जारी रहेगी. बुलडोजर घेरने और विरोध को SDM ने सामान्य बताया.

