कोडीन कफ सिरप तस्करी में 12 और फर्में फंसीं, वाराणसी में बड़ी कार्रवाई

वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी के खाद्य-औषधि विभाग ने 12 और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इससे पहले 26 कंपनियों पर कार्रवाई की जा चुकी है. विभागीय निरीक्षक जनाब अली के अनुसार जांच के दौरान 12 फर्में संदिग्ध पाई गईं, जिनके संचालकों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया. मामले में कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है.

कफ सिरप मामले में 12 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज (Photo: Representational )
यूपी के वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी मामले में राज्य सरकार का खाद्य-औषधि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में विभाग ने शुक्रवार को 12 और फार्मास्यूटिकल फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. इससे पहले इस मामले में 26 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है.

विभागीय निरीक्षक जनाब अली ने बताया कि कोडीन कफ सिरप की तस्करी मामले में 26 कंपनियों के खिलाफ 15 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था. उसी जांच के दौरान विभाग को 12 अन्य संदिग्ध फर्मों के बारे में भी जानकारी मिली थी. इसके बाद विभाग की टीम इन 12 फर्मों के सत्यापन और निरीक्षण के लिए मौके पर पहुंची.

12 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई. विभागीय निरीक्षक अली के अनुसार, टीम जब इन 12 फर्मों के पते पर पहुंची तो वहां या तो दुकानें बंद मिलीं या फिर उन पतों पर बिल्कुल अलग व्यवसाय चल रहा था. यानी, कागजों पर मौजूद ये कंपनियां मौके पर मौजूद नहीं थीं.

इन फर्मों के संचालकों को विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था. नोटिस में साफ कहा गया था कि वो अपनी गतिविधियों, संचालन और दस्तावेजों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं लेकिन तय समय सीमा बीतने तक किसी भी फर्म संचालक की ओर से न तो कोई जवाब मिला और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए.

कागजों पर मौजूद थी ये कंपनियां

इसके बाद विभाग ने शुक्रवार को 12 कंपनियों के खिलाफ वाराणसी के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया. अधिकारियों के मुताबिक, इन सभी फर्मों पर जांच में सहयोग न करने और दस्तावेज उपलब्ध न कराने के आरोप में कार्रवाई की गई है.

कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई और तस्करी पिछले कुछ महीनों में वाराणसी सहित कई जिलों में सामने आई है. इस मामले में पहले भी भारी मात्रा में स्टॉक जब्त किया गया है और कई सप्लाई चेन की कड़ियां उजागर हुई हैं. विभागीय अधिकारी जनाब अली ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और आगे भी ऐसे फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो अवैध सप्लाई नेटवर्क में शामिल पाए जा रहे हैं या जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

 

