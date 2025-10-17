scorecardresearch
 

थूक वाली तंदूरी रोटी... वायरल हुआ उत्तरकाशी के रेस्टोरेंट का वीडियो तो मचा बवाल

उत्तरकाशी में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी का बटर नान पर थूकते हुए वीडियो वायरल होने से हंगामा मच गया. हिंदू संगठनों ने इसे ‘थूक जिहाद’ बताते हुए विरोध और बंद का आह्वान किया.पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थूक वाली रोटी! वायरल हुआ रेस्टोरेंट का वीडियो, मचा बवाल (Photo: ITG)
हाल में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी का बटर नान पर थूकते हुए वीडियो वायरल होने से बवाल मच गया है. हिंदू संगठनों ने इसे 'थूक जिहाद' बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. 
 
दरअसल, जिला मुख्यालय के सामने एक रेस्टोरेंट में थूक जिहाद का मामला सामने आया है जिसका एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें समुदाय विशेष का युवक तंदूरी रोटी में थूकता दिखाई दे रहा है. वह रोटी बनाकर पहले उसपर थूकता है और फिर तंदूर में डाल देता है किसी ने चुपके से ये वीडियो बना लिया है.

हालांकि, पुलिस उक्त मामले में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर विस्तृत जांच में जुट गई है. लेकिन इसको लेकर गुरुवार दोपहर 12 बजे हिंदू संगठन से जुड़े युवाओं ने विरोध में जिला मुख्यालय में मंडी व समस्त दुकाने बंद करवा दी. साथ ही थूक जिहाद जैसी घटना को अंजाम देने वाले समुदाय विशेष के युवक पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई. जिला मुख्यालय की शांत वादियों में थूक जिहाद जैसी घटना को अंजाम देने पर जनपद वासियों तथा विभिन्न धार्मिक संगठनों ने समुदाय विशेष के युवक के इस कृत्य की घोर निंदा की है.

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ लोगों को इस तरह थूक जिहाद को अंजाम देते देखा गया. 
 

