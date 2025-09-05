scorecardresearch
 

उत्तराखंड में चल रही थी कांग्रेस की बैठक, आपस में भिड़ गए दो गुट, मारपीट में वरिष्ठ नेता के कपड़े फटे

उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान बैठक गुटबाजी का अखाड़ा बन गई, जहां दो गुटों के बीच गाली-गलौज के बाद जमकर मारपीट हुई. सिटी क्लब में हुई इस घटना में कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्रा पर हमला कर उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए. पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और बाद में एक पक्ष पुलिस चौकी पहुंचकर कार्रवाई की मांग करने लगा.

दोनों गुटों के बीच मारपीट में एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कपड़े भी फट गए. (Photo: Screengrab)
उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है. कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित बैठक में उस वक्त अफरातफरी का माहौल बन गया जब दो गुट आपस में भिड़ गए. मामला इतना बढ़ा कि बैठक मारपीट में बदल गई और पूरा घटनाक्रम मीडिया के कैमरों में कैद हो गया.

आपस में भिड़े दो गुट

रुद्रपुर के सिटी क्लब में हुई इस बैठक में एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉक्टर नरेश कुमार और कांग्रेस नेता प्रदीप टम्टा मौजूद थे. बैठक के बीच ही कांग्रेसियों के दो गुटों में गाली-गलौज शुरू हो गई. हालांकि ऑब्जर्वर के हस्तक्षेप के बाद मामला अस्थायी रूप से शांत हुआ और बैठक समाप्त कर दी गई. 

यह भी पढ़ें: 'प्रकृति से हमने छेड़छाड़ की, अब वह बदला ले रही...', जल प्रलय से पंजाब-उत्तराखंड में हुई तबाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस नेता के कपड़े फटे

जैसे ही बैठक खत्म हुई, सिटी क्लब का माहौल एकदम बदल गया और दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई. झगड़े के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मिश्रा पर हमला किया गया और उनके कपड़े तक फट गए. 

इस घटना के बाद एक पक्ष सीधे पुलिस चौकी पहुंचा और मामले में कार्रवाई की मांग की. रुद्रपुर की यह बैठक कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी का एक और बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है.

