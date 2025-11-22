उत्तराखंड: अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रही कार शिप्रा नदी में गिरी, 3 शिक्षकों की मौत

उत्तराखंड में शनिवार शाम को एक दर्दनाक हादेस में तीन शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है. दरअसल, शाम लगभग सात बजे अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रहे शिक्षकों की कार रातीघाट के पास अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में जा गिरी. हादसा इतना भयावह था कि कार नदी में गिरते ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. दुर्घटना में तीन शिक्षकों की मौत हो गई, जबकि एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है.

और पढ़ें

घटना उस समय हुई जब चारों शिक्षक हल्द्वानी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. रातीघाट के सुनसान मोड़ पर कार अचानक नियंत्रण खो बैठी और सीधे नीचे नदी में जा गिरी. स्थानीय लोगों ने नदी की तरफ से तेज आवाज सुनकर तुरंत पुलिस और आपदा प्रबंधन दल को इसकी सूचना दी.

सूचना मिलते ही खैरना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. अंधेरा और नदी की गहराई के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन टीम ने तेजी से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

हादसे में गंभीर रूप से घायल मनोज कुमार, निवासी अल्मोड़ा को प्राथमिक उपचार देने के बाद हल्द्वानी के हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है. अन्य तीन शिक्षकों संजय बिष्ट, सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भैसोड़ा को गरमपानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. तीनों अल्मोड़ा के रहने वाले थे.

Advertisement

स्थानीय लोगों के अनुसार रातीघाट का यह मोड़ अत्यंत खतरनाक माना जाता है और पहले भी यहाँ दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं. हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक अनुमान वाहन के नियंत्रण खोने को मान रहा है.

---- समाप्त ----