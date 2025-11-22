scorecardresearch
 

अल्मोड़ा: स्कूल के पास जंगल में मिली 161 संदिग्ध जिलेटिन रॉड, पुलिस ने शुरू की जांच

अल्मोड़ा के सल्ट में स्कूल के पास जंगल से 161 जिलेटिन रॉड मिलीं, जिससे हड़कंप मच गया. पुलिस ने क्षेत्र सील किया, बम डिस्पोज़ल टीम जांच कर रही है और अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है.

अल्मोड़ा जंगल में मिलीं जिलेटिन रॉड (Photo: ITG)
उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट इलाके में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास जंगल में संदिग्ध सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया. गुरुवार शाम स्कूल के प्रधानाचार्य ने थाना सल्ट को इसकी सूचना दी थी कि खेलते वक्त बच्चों को जंगल में कुछ संदिग्ध पदार्थ दिखाई दिया. 

जानकारी मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा कारणों से पूरे क्षेत्र को सीलबंद कर दिया. पुलिस ने जंगल से कुल 161 जैलेटिन की रॉड बरामद की हैं.

शुक्रवार को बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वॉड टीमों ने मौके पर पहुंचकर बरामद सामग्री के सैंपल लिए. जैलेटिन की रॉड का उपयोग आमतौर पर सड़क निर्माण कार्यों में पत्थर तोड़ने के लिए किया जाता है. फिलहाल यह विस्तृत जांच जारी है कि यह रॉड वहां किसके द्वारा और क्यों लाई गई थी.

अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इस मामले में थाना सल्ट में अज्ञात के खिलाफ Indian Explosives Act के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस संवेदनशील मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है. इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटक सामग्री का स्कूल के पास मिलना सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है.

यह भी पढ़ें: धधक रहे उत्तराखंड के जंगल... अल्मोड़ा के वन्य क्षेत्रों में लगी भीषण आग, सैकड़ों पेड़ जलकर खाक

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने इस मामले को लेकर लोगों से अपील की है कि वे इससे जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनकी जानकारी समय-समय पर सार्वजनिक की जाएगी.

