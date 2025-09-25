UKSSSC Leak: मास्टरमाइंड को 12 सवालों का जवाब दिया, सॉल्वर होने के शक में असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड

उत्तराखंड सरकार ने 21 सितंबर को हुए UKSSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है. टिहरी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि सुमन ने खालिद के द्वारा भेजे गए 12 सवालों के जवाब भेजे थे. हालांकि सुमन का कहना है कि उसे शक हुआ तो उसने बॉबी पंवार से संपर्क किया था ताकि पुलिस को जानकारी दे सके.

पेपर लीक मामले में हरिद्वार पुलिस भी सक्रिय हो गई है. हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादरपुर जट में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. निलंबित पुलिस कर्मियों में SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी शामिल हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन निलंबित

एसएसपी डोबाल ने बताया कि ड्यूटी के दौरान संवेदनशीलता न बरतने पर इन दोनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है. उन्होंने इस मामले की जांच सीओ रुड़की नरेन्द्र पंत को सौंपी है.

दो पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया

एसएसपी डोबाल ने सीओ रुड़की को एक सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार और पुलिस प्रशासन पेपर लीक प्रकरण में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है.



