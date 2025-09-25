scorecardresearch
 

Feedback

UKSSSC Leak: मास्टरमाइंड को 12 सवालों का जवाब दिया, सॉल्वर होने के शक में असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड

उत्तराखंड सरकार ने 21 सितम्बर को हुए UKSSSC पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की है. टिहरी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है. वहीं हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने परीक्षा केंद्र में ड्यूटी पर रहे SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को भी निलंबित कर जांच सीओ रुड़की को सौंपी है.

Advertisement
X
असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन निलंबित (Photo: Ankit Sharma /ITG)
असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन निलंबित (Photo: Ankit Sharma /ITG)

उत्तराखंड सरकार ने 21 सितंबर को हुए UKSSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की है. टिहरी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को निलंबित कर दिया गया है. आरोप है कि सुमन ने खालिद के द्वारा भेजे गए 12 सवालों के जवाब भेजे थे. हालांकि सुमन का कहना है कि उसे शक हुआ तो उसने बॉबी पंवार से संपर्क किया था ताकि पुलिस को जानकारी दे सके.

पेपर लीक मामले में हरिद्वार पुलिस भी सक्रिय हो गई है. हरिद्वार एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने परीक्षा केंद्र आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादरपुर जट में ड्यूटी पर तैनात दो पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है. निलंबित पुलिस कर्मियों में SI रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी शामिल हैं.

असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन निलंबित

सम्बंधित ख़बरें

UKSSSC Protest
सेक्टर मजिस्ट्रेट निलंबित, जांच कमेटी गठित...UKSSSC पेपर लीक आंदोलन के बीच पहली कार्रवाई 
UKSSSC पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ. (Photo: Screengrab)
पेपर लीक के बाद 21 सितंबर को हुई UKSSSC परीक्षा पर रोक, 1 महीने के भीतर पूरी करनी होगी जांच 
UK CM Dhami
UKSSSC की साख बचाने की कोशिश, UPSC से वापस ली गईं ये 12 परीक्षाएं 
जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी एसटीएफ
UKSSSC पेपर लीक मामला, दोषियों की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी STF 
UKSSSC
3 UKSSSC भर्ती पर‍िक्षाएं रद्द, कैंड‍िडेट्स के पास अब क्या है रास्ता 

एसएसपी डोबाल ने बताया कि ड्यूटी के दौरान संवेदनशीलता न बरतने पर इन दोनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई है. उन्होंने इस मामले की जांच सीओ रुड़की नरेन्द्र पंत को सौंपी है. 

दो पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया

एसएसपी डोबाल ने सीओ रुड़की को एक सप्ताह में जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं. पुलिस प्रशासन का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई से साफ है कि सरकार और पुलिस प्रशासन पेपर लीक प्रकरण में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement